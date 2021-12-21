Таллиннские пункты вакцинации в конце года будут работать по особому графику

Восемь столичных пунктов профилактики коронавирусной инфекции в конце года будут работать по особому графику. В праздничные дни, с 24 по 26 декабря, большинство из них будут закрыты, однако расположенный на площади Вабадузе пункт профилактики коронавирусной инфекции будет работать и 26 декабря. В канун Нового года все пункты работают до 19 часов вечера, 1 января они будут закрыты.

”Сегодняшнее решение о более раннем ведении бустерной дозы позволяет получить необходимую дополнительную инъекцию еще до праздников. В восьми столичных пунктах есть возможность вакцинироваться без предварительной регистрации, а пожилым членам семьи можно вызвать прививочную бригаду на дом, — сказала координатор столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Учитывая тенденцию к росту заболеваемости, необходимо подготовиться к возможной вспышке коронавирусной инфекции в новом году. Исследования показали, что омикрон-штаммом заражаются и вакцинированные люди, однако в их случае вероятно более легкое течение болезни. Это говорит о том, что имеет смысл пройти вакцинацию и при первой возможности получить бустерную дозу вакцины, ведь она дает гораздо лучшую защиту от тяжелого заболевания”.

Начиная с 10 ноября в восьми городских пунктах профилактики коронавирусной инфекции были вакцинированы свыше 15 820 человек. За вчерашний день ввели рекордные 694 дозы вакцины. Более 870 человек воспользовались услугой вакцинирования на дому.

Пункты консультирования и вакцинации, расположенные в Haabersti Rimi (Хааберсти, 1), на парковке Linnamäe Maxima (Линнамяэ теэ, 57), в торговых центрах ”Кристийне” (Эндла, 45) и ”Юлемисте” (Суур-Сыямяэ, 4), в культурном центре ”Линдакиви” (Коорти, 22), в общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13) и возле Балтийского вокзала, до нового года будут открыты по будням с 12 до 19 часов, по выходным — с 10 до 17 часов. В период рождественских праздников, с 24 по 26 декабря, а также 1 января, эти пункты будут закрыты.