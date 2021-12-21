Таллиннские пункты вакцинации в конце года будут работать по особому графику
Восемь столичных пунктов профилактики коронавирусной инфекции в конце года будут работать по особому графику. В праздничные дни, с 24 по 26 декабря, большинство из них будут закрыты, однако расположенный на площади Вабадузе пункт профилактики коронавирусной инфекции будет работать и 26 декабря. В канун Нового года все пункты работают до 19 часов вечера, 1 января они будут закрыты.
”Сегодняшнее решение о более раннем ведении бустерной дозы позволяет получить необходимую дополнительную инъекцию еще до праздников. В восьми столичных пунктах есть возможность вакцинироваться без предварительной регистрации, а пожилым членам семьи можно вызвать прививочную бригаду на дом, — сказала координатор столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Учитывая тенденцию к росту заболеваемости, необходимо подготовиться к возможной вспышке коронавирусной инфекции в новом году. Исследования показали, что омикрон-штаммом заражаются и вакцинированные люди, однако в их случае вероятно более легкое течение болезни. Это говорит о том, что имеет смысл пройти вакцинацию и при первой возможности получить бустерную дозу вакцины, ведь она дает гораздо лучшую защиту от тяжелого заболевания”.
Начиная с 10 ноября в восьми городских пунктах профилактики коронавирусной инфекции были вакцинированы свыше 15 820 человек. За вчерашний день ввели рекордные 694 дозы вакцины. Более 870 человек воспользовались услугой вакцинирования на дому.
Пункты консультирования и вакцинации, расположенные в Haabersti Rimi (Хааберсти, 1), на парковке Linnamäe Maxima (Линнамяэ теэ, 57), в торговых центрах ”Кристийне” (Эндла, 45) и ”Юлемисте” (Суур-Сыямяэ, 4), в культурном центре ”Линдакиви” (Коорти, 22), в общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13) и возле Балтийского вокзала, до нового года будут открыты по будням с 12 до 19 часов, по выходным — с 10 до 17 часов. В период рождественских праздников, с 24 по 26 декабря, а также 1 января, эти пункты будут закрыты.
Расположенный на площади Вабадузе пункт консультирования, вакцинации и тестирования будет закрыт 24 и 25 декабря, однако 26 декабря и в другие дни до конца года он работает с 9.00 до 21.00. В канун Нового года, 31 декабря, он будет работать до 19 часов. 1 января пункт на площади Вабадузе будет закрыт.
На иммунизацию против коронавируса первой или второй дозой вакцины приглашаются люди в возрасте от 12 лет. Бустерная доза особенно необходима людям старше 65 лет, однако при желании ее могут получить лица, достигшие 18-летнего возраста. Согласно исследованию Тартуского университета, риск заражения среди людей, получивших бустерную дозу вакцины, почти в десять раз ниже, чем в случае непривитых людей, и примерно в пять раз ниже по сравнению с людьми, которые получили две дозы вакцины.
Согласно новым рекомендациям экспертной комиссии по иммунопрофилактике, привитым от коронавируса вакциной Janssen взрослым людям следует сделать бустерную прививку уже через два месяца после первичной вакцинации. Совершеннолетним лицам, прошедшим первичный курс вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna, комиссия рекомендует бустерную дозу спустя три месяца после первичного курса вакцинации.
Услуга консультирования и вакцинации во всех пунктах профилактики коронавирусной инфекции в Таллинне предоставляется без предварительной регистрации и бесплатно. PCR-тест с направлением является бесплатным, без направления тестирование обойдется в 44 евро. Образец для ПЦР-теста берут либо из носоглотки, либо методом полоскания горла.
Если по каким-либо причинам человек не может прийти на вакцинацию самостоятельно, на территории Таллинна можно вызвать прививочную бригаду на дом. Предварительная регистрация по телефону 666 2727, звонки принимаются в будние дни с 8 до 20 часов и по выходным с 9 до 17 часов. Бригады вакцинирования на дому работают семь дней в неделю с 9 до 18 часов.
Со 2 января 2022 года продолжат работу пункты профилактики коронавирусной инфекции, расположенные на площади Вабадузе, в культурном центре ”Линдакиви”, в торговом центре ”Кристийне”, а также в Haabersti Rimi. Сохранится и услуга вакцинации на дому.
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