Принят рекордный бюджет Таллинна на 2022 год. Куда будут направлены деньги?

Запланированный общий объем доходов 868,4 млн евро, где доходы от поступления налогов составляют 68 процентов. Крупнейший источник доходов города — подоходный налог с частного лица в сумме 556 миллионов евро, что на 11,8 процента больше, чем прогнозировалось на 2021 год. Земельного налога город получит в 2022 году, по прогнозам, 25,4 млн евро, т.е. примерно столько же, что и в нынешнем году. Доход, получаемый от продажи товаров и услуг городских учреждений, планируется на уровне 90,1 млн евро, т.е. на 9,3 процента больше, чем в 2021 году.

”Новыми темпами будет реализовываться климатическая программа Таллинна. В бюджете города на следующий год предусмотрены дополнительные средства для проведения зеленого поворота и выполнения климатической программы. В числе прочего на зданиях городских учреждений будут устанавливаться солнечные панели, город приобретет новые автобусы и трамваи, а квартирные товарищества получат поддержку при внедрении экологических решений”, — отметил Осиновский.

”Большое внимание будет уделено реконструкции детских садов, в следующем году одновременно будет реконструировано девять детских садов, начнется или продолжится проектирование еще в 15 детских садах. Важными будут инвестиции в велосипедные дорожки и в превращение улиц в более удобные для пешеходов. Хорошие возможности для велосипедного движения появятся, например, на реконструируемых улицах Вана- Каламая , Тулика, Йыэ-Пронкси. Кроме того, будут сооружены отделенные от остального движения велосипедные дорожки во многих частях центра города”, — добавил председатель горсобрания.

Председатель горсобрания Евгений Осиновский сказал, что бюджет Таллинна на следующий год повлечет за собой многие позитивные перемены. ”Приоритетом станет комфортное и безопасное городское пространство, также будет обращено внимание на реализацию планов по зеленому повороту и выполнению климатической программы, а также на улучшение учебной среды в школах и детских садах”, — пояснил он.

На инвестиции в бюджете на 2022 год предусмотрено 269 миллионов евро, т.е. примерно вдвое больше, чем в уточненном бюджете на 2021 год. Четверть из них составляют инвестиции в дороги и в улицы, всего на капитальный ремонт и реконструкцию дорог и улиц запланировано 67,7 млн евро. Инвестиции в сферу образования составляют 22,3 процента от всех инвестиций, их общая сумма 59,9 млн евро. В городской транспорт будет направлено 15,9 процента общего объема инвестиций, которые возрастут до 42,8 млн евро. Эти средства пойдут на приведение в порядок сети линий общественного транспорта и на приобретение 150 новых автобусов и трамваев. В общей сложности инвестиции в дороги и улицы, в образование и городской транспорт составят почти треть всех запланированных на следующий год инвестиций. Инвестиции в культурную сферу образуют в бюджете 28,9 млн евро. Если говорить о здравоохранении, то инвестиции в эту сферу вырастут до 14,4 млн евро, включая расходы на проектирование Таллиннской больницы.

Результат основной деятельности города запланирован в 2022 году на уровне 84,1 млн евро, что отвечает требованию закона о финансовом управлении местных самоуправлений, о том, что результат основной деятельности должен быть нулевой или положительный.

Расходы города Таллинна на деятельность в бюджете на 2022 год запланированы в сумме 746,7 млн евро. Среди расходов на деятельность расходы сферы образования составляют 39,1 процента, т.е. в общей сложности 292 миллиона евро. Расходы на городской транспорт составят 15,2 процента, т.е. в общей сложности 113,3 млн евро. Расходы на социальную опеку и здравоохранение составят 11,3 процента общего объема расходов, в общей сложности, 84,3 млн евро. Всего эти три сферы образуют около двух третей общего объема расходов.

В коммунальной сфере планируется инвестировать средства в крупные инфраструктурные объекты, которые влияют на движение во всем городе: начнется реконструкция Раннамыйза теэ, а также будет завершено проектирование Петербури теэ. Основательной реконструкции подвергнутся улицы Кереса, Рая, Борнхёэ и Уссимяэ, а также многие маленькие внутриквартальные улицы. Кроме того, будет начато сооружение двух новых зеленых коридоров: Путукавялья и Клиндипарги. Бюджетом предусмотрены средства на сооружение освещения пешеходных переходов и игровых площадок.

В сфере образования в бюджете на 2022 год по сравнению с нынешним бюджетом вырастут и расходы на деятельность, и инвестиции. Внимание будет обращено, прежде всего, на улучшение привычек движения детей по городу и на развитие современной учебной среды, также пройдет реновация многих детских садов, школ и школ по интересам. На инвестиции в сфере образования отводится 59,9 млн евро, в т.ч. 16,3 млн школам и 43,6 — детским садам.

В бюджете Таллинна на следующий год в сфере социального обеспечения и здравоохранения дополнительное внимание будет обращено на услуги по предупреждению и смягчению проблем психического здоровья. Крупнейшая инвестиция в здравоохранение в следующем году составит 13,5 млн евро. Эти средства будут направлены на подготовительные работы по сооружению Таллиннской больницы. Проектирование больницы началось в нынешнем году, а основной проект, согласно планам, должен быть готов к началу 2024 года. Из этой инвестиции 2,2 млн евро будет выделено из городского бюджета и 11,3 млн евро — за счет пособия Европейского союза. Кроме того, город вложит в покрытие расходов на деятельность Таллиннской больницы 1,2 млн евро. Бюджет следующего года предусматривает увеличение пенсионной доплаты до 150 евро в год. Кроме того, все учащиеся основных школ, гимназий и профессиональных учебных заведений будут получать в начале учебного года пособие в сумме 50 евро.