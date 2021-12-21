Принят рекордный бюджет Таллинна на 2022 год. Куда будут направлены деньги?(3)
Таллиннское горсобрание приняло сегодня городской бюджет на 2022 год, общий объем которого впервые превысит миллиард евро.
Председатель горсобрания Евгений Осиновский сказал, что бюджет Таллинна на следующий год повлечет за собой многие позитивные перемены. ”Приоритетом станет комфортное и безопасное городское пространство, также будет обращено внимание на реализацию планов по зеленому повороту и выполнению климатической программы, а также на улучшение учебной среды в школах и детских садах”, — пояснил он.
”Большое внимание будет уделено реконструкции детских садов, в следующем году одновременно будет реконструировано девять детских садов, начнется или продолжится проектирование еще в 15 детских садах. Важными будут инвестиции в велосипедные дорожки и в превращение улиц в более удобные для пешеходов. Хорошие возможности для велосипедного движения появятся, например, на реконструируемых улицах Вана-Каламая, Тулика, Йыэ-Пронкси. Кроме того, будут сооружены отделенные от остального движения велосипедные дорожки во многих частях центра города”, — добавил председатель горсобрания.
”Новыми темпами будет реализовываться климатическая программа Таллинна. В бюджете города на следующий год предусмотрены дополнительные средства для проведения зеленого поворота и выполнения климатической программы. В числе прочего на зданиях городских учреждений будут устанавливаться солнечные панели, город приобретет новые автобусы и трамваи, а квартирные товарищества получат поддержку при внедрении экологических решений”, — отметил Осиновский.
Общий объем бюджета города на 2022 год составляет 1032 миллиона евро.
Запланированный общий объем доходов 868,4 млн евро, где доходы от поступления налогов составляют 68 процентов. Крупнейший источник доходов города — подоходный налог с частного лица в сумме 556 миллионов евро, что на 11,8 процента больше, чем прогнозировалось на 2021 год. Земельного налога город получит в 2022 году, по прогнозам, 25,4 млн евро, т.е. примерно столько же, что и в нынешнем году. Доход, получаемый от продажи товаров и услуг городских учреждений, планируется на уровне 90,1 млн евро, т.е. на 9,3 процента больше, чем в 2021 году.
Пособия, получаемые от государства и других институций, составят 149,9 млн евро. Получаемое зарубежное финансирование увеличится, согласно прогнозам, на 14,4 млн евро и достигнет 23,9 млн, что связано, в первую очередь, с проектом Таллиннской больницы.
Расходы города Таллинна на деятельность в бюджете на 2022 год запланированы в сумме 746,7 млн евро. Среди расходов на деятельность расходы сферы образования составляют 39,1 процента, т.е. в общей сложности 292 миллиона евро. Расходы на городской транспорт составят 15,2 процента, т.е. в общей сложности 113,3 млн евро. Расходы на социальную опеку и здравоохранение составят 11,3 процента общего объема расходов, в общей сложности, 84,3 млн евро. Всего эти три сферы образуют около двух третей общего объема расходов.
Результат основной деятельности города запланирован в 2022 году на уровне 84,1 млн евро, что отвечает требованию закона о финансовом управлении местных самоуправлений, о том, что результат основной деятельности должен быть нулевой или положительный.
На инвестиции в бюджете на 2022 год предусмотрено 269 миллионов евро, т.е. примерно вдвое больше, чем в уточненном бюджете на 2021 год. Четверть из них составляют инвестиции в дороги и в улицы, всего на капитальный ремонт и реконструкцию дорог и улиц запланировано 67,7 млн евро. Инвестиции в сферу образования составляют 22,3 процента от всех инвестиций, их общая сумма 59,9 млн евро. В городской транспорт будет направлено 15,9 процента общего объема инвестиций, которые возрастут до 42,8 млн евро. Эти средства пойдут на приведение в порядок сети линий общественного транспорта и на приобретение 150 новых автобусов и трамваев. В общей сложности инвестиции в дороги и улицы, в образование и городской транспорт составят почти треть всех запланированных на следующий год инвестиций. Инвестиции в культурную сферу образуют в бюджете 28,9 млн евро. Если говорить о здравоохранении, то инвестиции в эту сферу вырастут до 14,4 млн евро, включая расходы на проектирование Таллиннской больницы.
В коммунальной сфере планируется инвестировать средства в крупные инфраструктурные объекты, которые влияют на движение во всем городе: начнется реконструкция Раннамыйза теэ, а также будет завершено проектирование Петербури теэ. Основательной реконструкции подвергнутся улицы Кереса, Рая, Борнхёэ и Уссимяэ, а также многие маленькие внутриквартальные улицы. Кроме того, будет начато сооружение двух новых зеленых коридоров: Путукавялья и Клиндипарги. Бюджетом предусмотрены средства на сооружение освещения пешеходных переходов и игровых площадок.
В сфере образования в бюджете на 2022 год по сравнению с нынешним бюджетом вырастут и расходы на деятельность, и инвестиции. Внимание будет обращено, прежде всего, на улучшение привычек движения детей по городу и на развитие современной учебной среды, также пройдет реновация многих детских садов, школ и школ по интересам. На инвестиции в сфере образования отводится 59,9 млн евро, в т.ч. 16,3 млн школам и 43,6 — детским садам.
В бюджете Таллинна на следующий год в сфере социального обеспечения и здравоохранения дополнительное внимание будет обращено на услуги по предупреждению и смягчению проблем психического здоровья. Крупнейшая инвестиция в здравоохранение в следующем году составит 13,5 млн евро. Эти средства будут направлены на подготовительные работы по сооружению Таллиннской больницы. Проектирование больницы началось в нынешнем году, а основной проект, согласно планам, должен быть готов к началу 2024 года. Из этой инвестиции 2,2 млн евро будет выделено из городского бюджета и 11,3 млн евро — за счет пособия Европейского союза. Кроме того, город вложит в покрытие расходов на деятельность Таллиннской больницы 1,2 млн евро. Бюджет следующего года предусматривает увеличение пенсионной доплаты до 150 евро в год. Кроме того, все учащиеся основных школ, гимназий и профессиональных учебных заведений будут получать в начале учебного года пособие в сумме 50 евро.
В сфере предпринимательства в 2022 году будут финансироваться проекты умного города и поддерживаться зеленый поворот. Для этого, в числе прочего, будет создан консультирующий предприятия центр экономики замкнутого цикла. В качестве важной стратегической инвестиции в предпринимательство город выделил миллион евро Таллиннскому бизнес-инкубатору, чтобы поддержать сооружение в центре города нового центра креативной экономики и экономики замкнутого цикла, который поможет начинающим и уже работающим в сфере промышленного дизайна предприятиям развиваться, а также будет консультировать желающих в сфере экономики замкнутого цикла.
В сфере городского планирования в Таллинне в следующем году планируется сосредоточиться на стратегическом плане городского пространства, подготовке общей планировки центра города, а также привести в порядок памятники исторического центра. С этой целью на приведение в порядок памятников культуры и зданий, расположенных в исторически ценных зонах застройки, а также на их сохранность выделяется 300 000 евро для проведения реставрационных работ. Также город поддержит консервацию зданий, их реставрацию и восстановление в первоначальном виде. Благодаря инвестициям будут продолжены приведение в порядок и реставрация опорной стены Тоомпеа, городской стены, Пиритаского монастыря, бастиона Скооне и крыши церкви Святой Катарины в Доминиканском монастыре. На эти работы будет выделено 1,26 млн евро. Основные заказы города образуют детальные планировки Пикалийва 69 и окрестностей, а также недвижимости Паэ 1 и окрестностей.
Расходы на деятельность в культурной сфере запланированы в общей сумме 29,4 млн евро, что по сравнению с уточненным бюджетом 2021 года на 2,4 млн евро больше. Будет обращено внимание как на развитие эстонской национальной культуры, так и на продвижение культур национальных меньшинств, поддержку важных событий в культурной жизни Таллинна и на развитие городских учреждений культуры. Объем инвестиций в культурной сфере запланирован на 2022 год в общей сумме 28,9 млн евро, что примерно в три раза больше, чем в завершающемся году. Львиная доля из этой суммы — 13,4 млн евро — связана со строительными работами Таллиннского городского театра.
В Таллиннском зоопарке в следующем году планируется уделить внимание двум экспозициям: будет построено экспозиционное здание с джунглями Юго-Восточной Азии и начнутся работы по обустройству Тигровой долины. В Таллиннском ботаническом саду продолжатся обновление наружной экспозиции (альпинарий, розарий и саликарий), а также перестройка старого административного здания и зимнего сада в Центр посещений.
В филиалах Таллиннского городского музея в 2022 году будет проведено много важных обновлений. Также продолжится поддержка деятельности коллективов, участвующих в Празднике песни и танца, начнется подготовка к XIII Молодежному празднику песни и танца, который пройдет в 2023 году. Город и дальше будет поддерживать работу общественных организаций и гражданских объединений, которые организуют сплачивающие общество события, а также традиционные таллиннские фестивали: PÖFF, Jazzkaar и Tallinn Music Week.
С целью финансирования инвестиций город планирует в 2022 году привлечь займы в объеме до 90 миллионов евро, вместе с которыми расчетное долговое бремя города составит к концу 2022 года 32,3 процента доходов от основной деятельности, что находится в пределах разрешенных законом 80 процентов.
Для обслуживания займов в следующем году запланировано 19,2 млн евро, из которых 16,2 млн евро выделяется на платежи по погашению облигаций и возврату основной части займов, а 3 миллиона евро — на расходы по процентам.
В качестве народного бюджета жители города смогут в 2022 году направить использование бюджетных средств в размере одного миллиона евро.