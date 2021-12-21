21.12.2021, 14:40
ФОТО | Читательница: дорога Таллинн-Нарва ужасная, метель, едем 70 км/ч(8)
Фото: читатель
Читательница RusDelfi Влада рассказала о состоянии шоссе Таллинн — Нарва.
"Первые 130 километров из Таллинна в сторону Нарвы были ужасными. Шла сильная метель, вся дорога была в снегу. Потом стало немного спокойней", — рассказала она.
По ее словам, сейчас видимость примерно 10 метров. "Ситуация на дорогах напряженная. Все ехали 70 километров в час. Видимость ужасная, из-за этого ехать тяжело. Плюс очень скользко. Потом стало немного попроще. Слава богу, аварий по пути не было", — добавила читательница RusDelfi.