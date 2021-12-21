ФОТО | Читательница: дорога Таллинн-Нарва ужасная, метель, едем 70 км/ч

"Первые 130 километров из Таллинна в сторону Нарвы были ужасными. Шла сильная метель, вся дорога была в снегу. Потом стало немного спокойней", — рассказала она.

По ее словам, сейчас видимость примерно 10 метров. "Ситуация на дорогах напряженная. Все ехали 70 километров в час. Видимость ужасная, из-за этого ехать тяжело. Плюс очень скользко. Потом стало немного попроще. Слава богу, аварий по пути не было", — добавила читательница RusDelfi.