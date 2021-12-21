Подполковник Пукк: служба эстонских военных в Польше имеет неоценимое значение

”Миссия играет важную роль для демонстрации солидарности и оказания практической помощи”, — сказал министр обороны в обращении к эстонскому подразделению.

”В начале октября на Варшавской конференции по безопасности мы уже предлагали свою помощь. Когда на польско-белорусской границе возникла гибридная ситуация, мы были готовы к такому решению, и от Польши поступило согласие принять эстонское целевое подразделение”, — добавил Лаанет.

”Поддержка и прием со стороны местных жителей были очень теплыми и позитивными”, — сказал командир эстонского целевого подразделения WISENT подполковник Микк Пукк.

”Из-за местности и погодных условий сложно построить пограничный барьер, но каждый день совместно с польскими подразделениями устанавливается около 5 км пограничного заграждения. Работа эстонского подразделения имеет неоценимое значение в виде реальных действий”, — добавил Пукк. Помимо эстонского подразделения, ежедневно задействовано около 23 000 польских солдат.

Министр обороны Польши Блащак лично поблагодарил Эстонию и министра обороны за быстрое развертывание эстонского целевого подразделения в Польше и за отличную работу на месте.

Министр Лаанет поблагодарил своего польского коллегу за отличную поддержку и прием, оказанные эстонским военнослужащим в Польше за последний месяц. Министры также обсудили ситуацию с безопасностью на границах Беларуси, в Украине и недавние требования, предъявленные Российской Федерацией к Западу.