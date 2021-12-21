Организация почтовой связи в Эстонии устарела и требует реорганизации: необходимо установить больше посылочных автоматов

”Даже если почтовое отделение используется редко, это по-прежнему является эмоциональной проблемой для жителей сельской местности, поскольку есть опасения, что доступность услуги ухудшится, ” — признал главный контролер Мярт Лойте. ”Однако реальность показывает, что людям как в городе, так и в сельской местности удобнее получать и отправлять посылки из посылочного автомата, а не из почтового отделения с ограниченными часами работы. Однако в сельской местности посылочные автоматы находятся дальше от пользователей почты, чем почтовые отделения, сеть которых должна соответствовать требованиям, установленным 15 лет назад. А требований к доступности посылочных автоматов нет”.

Госконтроль считает, что нынешняя организация универсальной почтовой услуги обеспечивает оказание основных почтовых услуг, но препятствует предоставлению более подходящих и современных решений. Долгое время не принимались решения, которые позволили бы найти баланс между потребностями людей, которым нужны почтовое отделение и почтовый ящик, и тех, кто предпочитает более гибкие решения.

Общий объем услуг универсальной почтовой связи за десять лет снизился примерно на 30%. В 2020 году 9,7 миллиона отправлений было отправлено в качестве универсальных почтовых отправлений, из которых львиная доля, 6,9 миллиона, составила входящие международные письма, в том числе макси-письма, 2/3 из которых были отправлены через электронную коммерцию. Внутригосударственных писем было всего 1,6 миллиона. Доля обычных внутригосударственных писем в общем объеме услуги снизилась с 47%до 16%. Отправка посылок внутри страны в качестве универсальной почтовой услуги также уменьшилась, поскольку услуга доставки посылок предоставляется многочисленными логистическими и курьерскими предприятиями, а значительная часть потребителей предпочитает получать посылки в посылочных автоматах.

”В ситуации, когда в Эстонии в среднем на одного человека отправляется одно письмо в год, а на почту люди обычно ходят за посылками, очевидно, что существующая система устарела”, — сказал главный контролер Госконтроля Мярт Лойте.

В Эстонии поставщик универсальных почтовых услуг через свою почтовую сеть должен также доставлять периодические издания. Хотя Eesti Post ежегодно увеличивает стоимость доставки периодических изданий на дом, а государство финансово поддерживает доставку на дом в сельских регионах, оно не покрывает расходов на доставку на дом в сельских регионах, поскольку количество подписчиков уменьшилось, а расходы увеличились. Поэтому рост цен на услугу неизбежен, но при этом подписка на прессу не должна становиться привилегированной услугой. Выделение субсидии для услуги доставки прессы на дом в государственном бюджете должно основываться на анализе доходов и расходов, а также следует учитывать и регионально-политическое влияние субсидирования доставки на дом.

Повышение цен, необходимое для покрытия расходов, не происходило уже несколько раз, потому что в 2017 и 2019 годах министр, ответственный за ценообразование универсальной почтовой услуги, не принял необходимого решения о повышении цены на основании предложения Департамента конкуренции . Поскольку цена не повышалась постепенно, цена отправления письма в тревожный из-за пандемии коронавируса весенний период 2020 года выросла на целых 38%. Система финансирования универсальных почтовых услуг включает в себя процесс с высокой административной нагрузкой, при котором Eesti Post запрашивает компенсацию чрезмерно обременительных расходов у фонда, который получает большую часть денег из собственных взносов Eesti Post, полученных за счет оказания услуг по свободным рыночным ценам.

По оценке Госконтроля, нынешняя система затратна, и ее модель финансирования не работает. Качество и условия универсальной почтовой услуги определяются правовыми актами и в значительной мере влияют на расходы и доходы. Расходы акционерного общества AS Eesti Post на оказание универсальной почтовой услуги в 2010–2019 годах превысили доходы на 31 миллион евро. Прогноз убытков на 2021–2025 годы — 16,6 миллиона евро. Причинами возникновения убытков являются расходы, связанные с требованиями, предъявляемыми к почтовой сети, падающий спрос на услугу, продажная цена, установленная ниже себестоимости услуги, и задержки с изменением цен.

Скорость доставки писем уже много лет ниже установленного законом уровня. Требование Закона о почте о доставке 90% писем на следующий рабочий день после отправления в 2012–2019 годах не выполнялось. В 2020 году письмо, ранее доставляемое за один день, приобрело статус экспресс-письма с повышенной ценой, и добавилось письмо по более низкой цене, которое доставляется в почтовый ящик получателя в течение трех рабочих дней, после чего осенью 2020 года удалось привести оказание услуг в соответствие с законом.

Госконтроль считает, что у государства нет четкого плана на будущее в отношении предоставления универсальных почтовых услуг. Ни в одном плане развития или другом стратегическом документе не рассматриваются стратегические цели в сфере почтовой связи или меры по их достижению.

Госконтроль рекомендует, чтобы требования к почтовой сети позволяли частично заменять почтовые отделения и менее нагруженные почтовые отделения с ограниченными часами работы на посылочные автоматы. При этом необходимо выяснить, какие еще услуги требуются для предоставления которых необходимо почтовое отделение на месте, и каковы возможности их замены альтернативными решениями.

Госконтроль рекомендует сделать стоимость почтовых услуг как можно более основанной на затратах, в том числе устранить бюрократическую компенсацию за универсальную почтовую услугу. Кроме того, госконтроль считает, что определение стоимости писем и посылок не должно входить в задачу министра. Было бы разумно передать контроль над ценообразованием на основе затрат Департаменту конкуренции. Госконтроль рекомендует найти компромисс для общегосударственной деятельности по доставке периодических изданий на дом — есть вариант увеличить дотацию (бюджетную субсидию) для доставки на дом или в целях уменьшения расходов снизить количество дней, в которые почта доставляется на дом.