Организация почтовой связи в Эстонии устарела и требует реорганизации: необходимо установить больше посылочных автоматов(2)
”В ситуации, когда в Эстонии в среднем на одного человека отправляется одно письмо в год, а на почту люди обычно ходят за посылками, очевидно, что существующая система устарела”, — сказал главный контролер Госконтроля Мярт Лойте.
Общий объем услуг универсальной почтовой связи за десять лет снизился примерно на 30%. В 2020 году 9,7 миллиона отправлений было отправлено в качестве универсальных почтовых отправлений, из которых львиная доля, 6,9 миллиона, составила входящие международные письма, в том числе макси-письма, 2/3 из которых были отправлены через электронную коммерцию. Внутригосударственных писем было всего 1,6 миллиона. Доля обычных внутригосударственных писем в общем объеме услуги снизилась с 47%до 16%. Отправка посылок внутри страны в качестве универсальной почтовой услуги также уменьшилась, поскольку услуга доставки посылок предоставляется многочисленными логистическими и курьерскими предприятиями, а значительная часть потребителей предпочитает получать посылки в посылочных автоматах.
Госконтроль считает, что нынешняя организация универсальной почтовой услуги обеспечивает оказание основных почтовых услуг, но препятствует предоставлению более подходящих и современных решений. Долгое время не принимались решения, которые позволили бы найти баланс между потребностями людей, которым нужны почтовое отделение и почтовый ящик, и тех, кто предпочитает более гибкие решения.
”Даже если почтовое отделение используется редко, это по-прежнему является эмоциональной проблемой для жителей сельской местности, поскольку есть опасения, что доступность услуги ухудшится, ” — признал главный контролер Мярт Лойте. ”Однако реальность показывает, что людям как в городе, так и в сельской местности удобнее получать и отправлять посылки из посылочного автомата, а не из почтового отделения с ограниченными часами работы. Однако в сельской местности посылочные автоматы находятся дальше от пользователей почты, чем почтовые отделения, сеть которых должна соответствовать требованиям, установленным 15 лет назад. А требований к доступности посылочных автоматов нет”.
По оценке Госконтроля, нынешняя система затратна, и ее модель финансирования не работает. Качество и условия универсальной почтовой услуги определяются правовыми актами и в значительной мере влияют на расходы и доходы. Расходы акционерного общества AS Eesti Post на оказание универсальной почтовой услуги в 2010–2019 годах превысили доходы на 31 миллион евро. Прогноз убытков на 2021–2025 годы — 16,6 миллиона евро. Причинами возникновения убытков являются расходы, связанные с требованиями, предъявляемыми к почтовой сети, падающий спрос на услугу, продажная цена, установленная ниже себестоимости услуги, и задержки с изменением цен.
Повышение цен, необходимое для покрытия расходов, не происходило уже несколько раз, потому что в 2017 и 2019 годах министр, ответственный за ценообразование универсальной почтовой услуги, не принял необходимого решения о повышении цены на основании предложения Департамента конкуренции. Поскольку цена не повышалась постепенно, цена отправления письма в тревожный из-за пандемии коронавируса весенний период 2020 года выросла на целых 38%. Система финансирования универсальных почтовых услуг включает в себя процесс с высокой административной нагрузкой, при котором Eesti Post запрашивает компенсацию чрезмерно обременительных расходов у фонда, который получает большую часть денег из собственных взносов Eesti Post, полученных за счет оказания услуг по свободным рыночным ценам.
В Эстонии поставщик универсальных почтовых услуг через свою почтовую сеть должен также доставлять периодические издания. Хотя Eesti Post ежегодно увеличивает стоимость доставки периодических изданий на дом, а государство финансово поддерживает доставку на дом в сельских регионах, оно не покрывает расходов на доставку на дом в сельских регионах, поскольку количество подписчиков уменьшилось, а расходы увеличились. Поэтому рост цен на услугу неизбежен, но при этом подписка на прессу не должна становиться привилегированной услугой. Выделение субсидии для услуги доставки прессы на дом в государственном бюджете должно основываться на анализе доходов и расходов, а также следует учитывать и регионально-политическое влияние субсидирования доставки на дом.
Скорость доставки писем уже много лет ниже установленного законом уровня. Требование Закона о почте о доставке 90% писем на следующий рабочий день после отправления в 2012–2019 годах не выполнялось. В 2020 году письмо, ранее доставляемое за один день, приобрело статус экспресс-письма с повышенной ценой, и добавилось письмо по более низкой цене, которое доставляется в почтовый ящик получателя в течение трех рабочих дней, после чего осенью 2020 года удалось привести оказание услуг в соответствие с законом.
Госконтроль считает, что у государства нет четкого плана на будущее в отношении предоставления универсальных почтовых услуг. Ни в одном плане развития или другом стратегическом документе не рассматриваются стратегические цели в сфере почтовой связи или меры по их достижению.
Госконтроль рекомендует, чтобы требования к почтовой сети позволяли частично заменять почтовые отделения и менее нагруженные почтовые отделения с ограниченными часами работы на посылочные автоматы. При этом необходимо выяснить, какие еще услуги требуются для предоставления которых необходимо почтовое отделение на месте, и каковы возможности их замены альтернативными решениями.
Госконтроль рекомендует сделать стоимость почтовых услуг как можно более основанной на затратах, в том числе устранить бюрократическую компенсацию за универсальную почтовую услугу. Кроме того, госконтроль считает, что определение стоимости писем и посылок не должно входить в задачу министра. Было бы разумно передать контроль над ценообразованием на основе затрат Департаменту конкуренции. Госконтроль рекомендует найти компромисс для общегосударственной деятельности по доставке периодических изданий на дом — есть вариант увеличить дотацию (бюджетную субсидию) для доставки на дом или в целях уменьшения расходов снизить количество дней, в которые почта доставляется на дом.
В своем ответе Госконтролю Министерство экономики и коммуникаций указало, что министерство приступило к модернизации универсальной почтовой услуги. Министр предпринимательства и информационных технологий отметил, что постановление министра ”Требования к точкам доступа, используемым для оказания универсальных почтовых услуг, и их местонахождению” было направлено на согласование в другие министерства, а также составляется меморандум о намерении разработать законопроект о внесении изменений в Закон о почте. Госконтроль считает инициированные Министерством экономики и коммуникаций в конце ноября дискуссии шагом в нужном направлении. В государственном бюджете на 2022 год в третьем чтении за счет дивидендов Eesti Post было увеличено на 2,75 миллиона евро субсидирование доставки периодических изданий в сельские регионы.
Общая информация:
Эстония присоединилась к Всемирной почтовой конвенции, в соответствии с которой страна обязалась обеспечить всем пользователям, то есть клиентам, возможность пользования универсальной почтовой услугой, которая включает постоянное предоставление высококачественных базовых почтовых услуг по доступным ценам на всей территории Эстонии. Эстонские правовые акты также должны соответствовать требованиям, установленным Директивой Европейского Союза о почте.
Универсальная почтовая услуга адресована почтовым отправлениям — внутригосударственные и международные стандартные, заказные и ценные письма до 2 кг; почтовые посылки заказным и ценным отправлением до 20 кг — стабильная, качественная и доступная доставка по всей стране.
Требования к лицензии на деятельность по предоставлению универсальных услуг почтовой связи на 2019–2024 годы:
- 215 почтовых отделений, работающих 5 дней в неделю, по 2 часа в день;
- в сельских регионах, где почта находится более чем в 5 км, есть возможность вызвать на дом почтальона;
- 1453 почтовых ящика;
- выплата пенсий и пособий через почтовую сеть;
- предоставление услуг по перечислению денег (т. е. осуществление денежных переводов) через почтовую сеть;
- доставка периодических изданий по всей Эстонии 6 дней в неделю, один раз в день.
Хотя технические возможности и предпочтения потребителей изменились, значение почтовых услуг в обществе в целом не уменьшилось. Хотя писем сейчас посылают по почте в пять раз меньше, чем десять лет назад, важность почтовых услуг как движущей силы экономики и торговли в последние годы сильно возросла. Во время пандемии в условиях карантина почтовые услуги стали важнее, чем когда-либо, что позволяет людям, запертым в своих жилищах, получать необходимые им товары.