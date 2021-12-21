Напоминание: какие предметы и товары нельзя отправлять по почте?

По словам руководителя по работе с клиентами Smartpost Itella Трийн Пармсоо, предпраздничное время — самый загруженный период доставки посылок, и именно в это время важно помнить, какие товары можно, а какие нельзя отправлять посылкой. К сожалению, в это время часто отправляют и запрещенные товары.

"В праздничный период у нас также иногда случаются сюрпризы в виде запрещенных посылок. Люди пытаются отправить близким на Рождество наличные деньги или скоропортящиеся продукты. Реже пиротехнику на Новый год — все эти товары в списке запрещенных отправлений и курьерская компания за такие посылки ответственности не несет”, — говорит Пармсоо и добавила, что это касается посылок, доставленных как курьером, так и через посылочный автомат.

По словам руководителя по работе с клиентами Smartpost Itella, список запрещенных товаров длинный и составлен исходя из безопасности.

"Smartpost Itella имеет право приостановить доставку запрещенных посылок и уничтожить посылки, опасные для здоровья наших сотрудников и третьих лиц, окружающей среды. В интересах безопасности содержимое посылок может выборочно проверяться,”- сказала Пармсоо. Она добавила, что ущерб или расходы, вызванные запрещенными отправками, должны быть возмещены отправителем посылки.

Список товаров, запрещенных к пересылке по почте:

Скоропортящиеся продукты (например, рыба и мясные продукты)

Радиоактивные, взрывоопасные, коррозионные (включая аккумулятор), токсичные, легковоспламеняющиеся, чувствительные к холоду вещества

Деньги, монеты, ценные бумаги, облигации, драгоценные металлы и камни.

Наркотические и психотропные вещества.

Боеприпасы и оружие

Магниты

Острые предметы без соответствующей упаковки.

Живые растения, животные, птицы, рыбы

Емкости, заполненные жидкостью, которые не являются герметичными и небьющимися

Документы, включая документы, удостоверяющие личность, проездные документы, разрешения или документы о предоставлении особого статуса.