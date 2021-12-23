Ремонт "Бронзового солдата", Навальный и русофобское болото: посол РФ в Эстонии покидает пост(9)
Чем запомнился посол России в Эстонии Александр Петров? Разбирается RusDelfi.
Александр Петров стал послом России в Эстонии в августе 2015 года. Он сменил на посту Юрия Мерзлякова. Александр Михайлович проработал в посольстве на улице Пикк шесть лет, стандартный срок для посла, если не происходило ничего экстраординарного. 14 декабря 2021 года был его последний день в качестве представителя РФ в стране, где около 85 тысяч российских граждан, а для четверти всего населения русский язык — родной.
Пандемия и закрытые границы
Главным испытанием для посольства России за последние шесть лет — коронакризис. В марте 2020 года закрыли границы между соседними странами. Жители Нарвы и Ивангорода раньше могли пересечь границу ради сыра или сигарет. Теперь всем пришлось менять привычки. Оформление виз, смена паспорта, приглашения для родственников, со всем этим возникли трудности. Как с этим справилась команда Петрова? Сказать сложно. Основные решения все равно принимают на уровне государства, но то, что в Россию и из нее стали ездить реже — определенно нерадостный факт для дипломатов.
"Бронзовый солдат"
К 9 мая 2020 года было особенно много внимания. Первое масштабное событие в период, когда праздники запрещены. Людей массово агитировали или не посещать "Алешу", или делать это не только 9 мая, а еще лучше маленькими группами. Как ни странно, именно в том году посольство России заказало реновацию монумента и близлежащих могил. Сопричастность к празднованию окончания Второй мировой войны у посольства великая. Петров встречался с ветеранами, их родственниками, организовывал субботники возле кладбищ не только в Таллинне, но и в других городах. Пожалуй, 9 мая — приоритет в повестке посла за эти шесть лет.
Навальный
После возвращения российского оппозиционера Алексея Навального в Москву, и скорейшего его задержания в аэропорту, по всем городам восточного соседа прошли митинги в его поддержку. Протестовать вышли и в Эстонии. Сначала несогласные с решением российского суда собрались на площади Вабадузе. Затем двинулись в сторону посольства РФ. Благо, идти недалеко — оно в Старом городе. С собой взяли и золотой вантуз, который стал символом расследования Навального о дворце Владимира Путина. Ситуация с отравлением Навального, его арестом и тюрьмой крайне негативно сказалась на отношениях Евросоюза и России. Последовали санкции и аннулирование виз дипломатов. Пресс-служба отреагировала на призыв ввести новые санкции следующими словами: это добавляет немало негатива в и без того достаточно напряжённую атмосферу российско-эстонских отношений. И добавила, что инициаторы "основательного погрязли в болоте русофобии".
"Золотая Маска"
Театральный фестиваль "Золотая Маска" в Эстонии все это время радовал местную публику качественными постановками. Организаторы неоднократно подчеркивали важность сотрудничества стран для реализации проекта. При работе Александра Михайловича фестиваль продолжил свое существование, даже в эпоху ковидпаспортов. Вообще сфера культуры одна из последних, где сотрудничество политиков России и Эстонии сохранилось. Эстонская опера гастролирует по России, в Эстонию приезжают петербургские и московские артисты, и этим гордятся абсолютно все.
Пограничный договор
Ратификация пограндоговора несомненно главная задача эстонского государства в дипломатических отношениях с Россией. Этого добиваются давно. Но ничего не происходит. Как сам отмечал Петров, отчасти влияет и атмосфера между странами, "отношения могли бы быть лучше". Ни Петров, ни министры иностранных дел не смогли сойти с мертвой точки. Сможет ли этого добиться новый посол России в Эстонии Владимир Липаев?
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