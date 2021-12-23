Ремонт "Бронзового солдата", Навальный и русофобское болото: посол РФ в Эстонии покидает пост

Александр Петров стал послом России в Эстонии в августе 2015 года. Он сменил на посту Юрия Мерзлякова. Александр Михайлович проработал в посольстве на улице Пикк шесть лет, стандартный срок для посла, если не происходило ничего экстраординарного. 14 декабря 2021 года был его последний день в качестве представителя РФ в стране, где около 85 тысяч российских граждан, а для четверти всего населения русский язык — родной.

Пандемия и закрытые границы

Главным испытанием для посольства России за последние шесть лет — коронакризис. В марте 2020 года закрыли границы между соседними странами. Жители Нарвы и Ивангорода раньше могли пересечь границу ради сыра или сигарет. Теперь всем пришлось менять привычки. Оформление виз, смена паспорта, приглашения для родственников, со всем этим возникли трудности. Как с этим справилась команда Петрова? Сказать сложно. Основные решения все равно принимают на уровне государства, но то, что в Россию и из нее стали ездить реже — определенно нерадостный факт для дипломатов.

"Бронзовый солдат"



К 9 мая 2020 года было особенно много внимания. Первое масштабное событие в период, когда праздники запрещены. Людей массово агитировали или не посещать "Алешу", или делать это не только 9 мая, а еще лучше маленькими группами. Как ни странно, именно в том году посольство России заказало реновацию монумента и близлежащих могил. Сопричастность к празднованию окончания Второй мировой войны у посольства великая. Петров встречался с ветеранами, их родственниками, организовывал субботники возле кладбищ не только в Таллинне, но и в других городах. Пожалуй, 9 мая — приоритет в повестке посла за эти шесть лет.



Навальный