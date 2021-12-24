Глава Selver: наш клиент не станет пить польское молоко и есть румынское мясо

Пока что работать на Lidl ушел лишь один человек из Selver, насколько известно Ломп. По ее словам, Selver не боится, что Lidl переманит их работников: "Если Lidl предлагает за работу 1000 евро, то за ту же работу в Selver можно получить 1200. Зачем человеку тогда уходить?"

"Вопрос заключается в том, почему тот же самый работник сейчас зарабатывает 800 или 900 евро. Причина — он не хочет делать ту работу, которую нужно делать в Lidl за эти деньги. Если бы работник был согласен выполнять те же самые задания у нас, то получал бы 1200 евро", — добавила она.

Ломп говорит, что на покупках выдача населению пенсионных сбережений сильно не сказалась, зато она знает случай, когда работник одного магазина после получения пенсионной выплаты сообщил, что берет перерыв в полгода на отдых. Ломп критикует такой подход и считает, что работник вернется раньше, потому что денег на полгода может и не хватить.

При этом она говорит, что Lidl приходит, в первую очередь, на рынок дисконтных товаров и нацелен на тех клиентов, которых интересует не эстонский товар, а цена за килограмм: "Не думаю, что клиент Selver станет пить молоко из Польши или есть мясо из Румынии, я не вижу, чтобы наш клиент это покупал".

"Конечно, Lidl придет с низкими ценами, но нужно сравнивать, как формируются эти низкие цены. Если бы в выборе Selver был вместо нынешних восьми кефиров всего лишь один, мы бы тоже могли предлагать более низкую цену, но мы хотим, в первую очередь, предлагать выбор", — говорит Ломп.

Она уверена, что Lidl отберет часть рынка, в первую очередь, у тех, кто делает упор на цены — Maxima и Prisma.