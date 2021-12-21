ЧП и криминал
21.12.2021, 07:01

На пункте пропуска в Ивангороде нашли нелегала в полости автобуса Петербург-Таллинн

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Ivangorod
Foto: Dmitri Fedotkin

Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, 11 декабря нарушителя пограничного режима нашли в автобусе направлением ”Санкт-ПетербургТаллинн” на пункте пропуска в Ивангороде.

Выходец из Северной Африки прятался в технологической полости машины, уточняет ivangorod.press.

Пограничникам мужчина рассказал, что планировал доехать до Эстонии, а оттуда добраться в Германию.

Региональным погрануправлением ФСБ возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы России. Кингисеппский городской суд заключил подозреваемого под стражу.

13 декабря решение Кингисеппского городского суда иностранцу избрана мера пресечения в виде заключение под стражу с содержание в следственном изоляторе УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на выявление всех обстоятельств совершенного правонарушения, пишут Санкт-Петербургские ведомости.

Российское пограничное управление напоминает, что нарушение государственной границы Российской Федерации является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а совершенное группой лиц по предварительному сговору до шести лет лишения свободы.

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