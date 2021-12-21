На пункте пропуска в Ивангороде нашли нелегала в полости автобуса Петербург-Таллинн(4)
Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, 11 декабря нарушителя пограничного режима нашли в автобусе направлением ”Санкт-Петербург — Таллинн” на пункте пропуска в Ивангороде.
Выходец из Северной Африки прятался в технологической полости машины, уточняет ivangorod.press.
Региональным погрануправлением ФСБ возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы России. Кингисеппский городской суд заключил подозреваемого под стражу.
13 декабря решение Кингисеппского городского суда иностранцу избрана мера пресечения в виде заключение под стражу с содержание в следственном изоляторе УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на выявление всех обстоятельств совершенного правонарушения, пишут Санкт-Петербургские ведомости.
Российское пограничное управление напоминает, что нарушение государственной границы Российской Федерации является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а совершенное группой лиц по предварительному сговору до шести лет лишения свободы.