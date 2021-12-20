Почти 140 000 жителей Эстонии не использовали возможность привиться бустерной дозой

По состоянию на сегодняшний день бустерную дозу могли бы получить еще 137 580 человек, сообщила Delfi представитель Минсоцдел по вопросам вакцинации Кадри Хансалу.

"Каждый человек может проверить время необходимой для него бустерной прививки на портале пациента. Государство отправляет людям, чьи контактные данные имеются, напоминания.

Соответствующая информация распространяется в прессе и социальных сетях. По мере сил людям напоминают об этом и семейные врачи", — перечисляет Хансалу средства, которые используются, чтобы подвигнуть людей на прививку.

"Сейчас прослеживается тенденция роста числа людей, делающих бустерную прививку, ожидаем, что она продолжится и в ближайшие недели. Вакцинироваться можно и в праздники", — добавила она.

Подробную информацию о прививочных пунктах и времени их работы можно найти здесь.

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