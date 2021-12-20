Интернет-криминал в ударе: мошенники криптировали данные эстонской фирмы и потребовали выкуп. А покупатель машины потерял 39 000

17 декабря в полицию поступило заявление, в котором потерпевший сообщил, что перевел на счет неизвестного иностранца 39 000 евро. Это была плата за автомобиль, объявление о продаже которого заявитель нашел в интернете. Впоследствии покупатель с предполагаемым продавцом связаться уже не смог.

17 декабря было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что со счета зарегистрированного в Эстонии предприятия на неизвестные счета были переведены 2 700 евро.

17 декабря было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что мошенники криптировали данные сервера одного зарегистрированного в Эстонии фирмы и для допуска к ним потребовали выкуп.