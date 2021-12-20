По горячим следам: полиция быстро поймала подозреваемых в серии крупных краж в Пярнумаа

16 декабря полиция получила сообщение, что ночью кто-то проник в гараж на ул. Вастла в Пярну и украл прицеп с находившимися там мотосанями. 17 декабря сообщили, что ночью из принадлежащего предприятию гаража на Пярнуском шоссе в городе Синди украли трактор, прицеп и разные инструменты — лобзик, дрель, триммер, косилку, циркулярные пилы, сварочный аппарат, гвоздезабивной пистолет и пр. Общий ущерб от краж составил около 33 000 евро.

Следователи приступили с сбору информации и собранные доказательства привели к трем мужчинам, которых было основание подозревать в совершении кражи из гаража на ул. Вастла. По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Ляэнеской префектиры Тармо Вярата, полицейские работали по "горячим" следам и, когда на следующую ночь была совершена кража в Синди, все собранные доказательства указывали на то, что обе краже совершили одни и те же люди.

"Мы поймали воров в первой половине дня с поличным, то есть в момент, когда они в деревне Килксама волости Сауга грузили ворованное в автомобиль, и задержали их на месте", — рассказал Тармо Вярат. Из украдeнного на месте задержания полиция обнаружила трактор, прицеп и инструменты. Позже в районе Валгеранна полицейские нашли и спрятанные там ворами сани. "Мотив кражи и другие обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего расследования", — добавил Вярат.

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Лийзы Нуут, прокуратура ходатайствовала у суда о взятии мужчин в возрасте 27, 38 и 57 лет, суд это ходатайство удовлетворил.

"Собранные в ходе ведения уголовного делопроизводства доказательства указывают на то, что эти люди живут на доход, получаемый из совершаемых преступлений, поэму есть опасность, что на свободе они будут совершать новые преступления и уклоняться от ведения делопроизводства. Исходя из этого прокуратура ходатайствовала о взятии подозреваемых под стражу", — добавила Нуут.