Из-за быстрого распространения COVID-19 тартуские школы могут уйти на каникулы раньше

В письме сообщается, что школы региона сообщают о росте заболеваемости COVID-19 в своих коллективах, преимущественно люди инфицируются штаммом "омикрон". Упоминается о крупном очаге в Тартуской гимназии Карлова, а также о заражениях в ходе внешкольных занятий. Имеются заразившиеся в ходе выступлений в церквях — как среди выступающих, так и среди зрителей.

"Прошу отложить при первой возможности все запланированные в тартуских школах на этой неделе мероприятия. А также рассмотреть возможность начала во всех школах каникул на два дня раньше", — говорится в письме.

О том, что от Департамента здоровья поступила такая просьба, подтвердили и в Тартуской горуправе.

По словам мэра Урмаса Клааса, школы исходят из эпидемической ситуации, сами будут решать, когда уходить на каникулы. "Так как школьные каникулы в любом случае скоро начинаются, то существенного вреда учебной работе более раннее их начало не нанесет. Но поможет затормозить распространение вируса", — сказал градоначальник.

По данным Департамента здоровья, случаи инфицирования "омикроном" отмечены в 17 тартуских школах. Официально школьные каникулы начинаются 23 декабря и продлятся до 9 января.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.