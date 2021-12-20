Решено: последний сертификат Mobiil-ID будет выдан 30 июня 2022 года

Изначально договор на выдачу mobiil-ID должен был действовать до конца этого года, но так как закупка по поиску нового решения затянулась, то Департамент полиции и погранохраны (PPA) и Департамент государственной инфосистемы (RIA) продлили договор до 30 июня 2022 года.

Теперь же было принято еще одно решение: старый договор больше продлевать не будут. Все уже выданные сертификаты mobiil-ID продолжат работать до конца своего пятилетнего срока действия, и их по-прежнему можно будет использовать для получения э-услуг.

Новой закупкой Эстония хотела получить решение мобильной идентификации, позволяющее генерировать дигитальную подпись, обладающую теми же функциями, что собственноручная. Также mobiil-ID нужно было отвязать от СИМ-карты мобильного телефона.

На объявленный 17 августа 2020 года конкурс по поиску новой услуги поступило два предложения: от нынешнего поставщика услуги SK ID Solutions (владельцы Swedbank, SEB и Telia) и бельгийского предприятия Belgian Mobile ID. С бельгийской фирмой сотрудничества не получилось из-за того, что договор не соответствовал ожиданиям и превысил бюджет, а SK ID Solutions стратегически в последний момент отказались от участия в закупке.

Теперь у государства осталось всего полгода на поиска нового решения, для чего придется, скорее всего, провести новую закупку.