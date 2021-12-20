ФОТО | К Рождеству торговый центр Ülemiste подарит детским домам более 10 000 евро

С первых лет цель Topeltkink состояла в том, чтобы организовать для детей запоминающийся день, пригласив их продавать на ярмарке созданные ими самими предметы и лакомства. В 2019 году, когда ярмарка состоялась в последний раз, в этом мероприятии приняло участие 100 детей из 21 детского дома. Традиционно эта ярмарка давала посетителям торгового центра возможность поддержать предприимчивость детей и купить в подарок своим близким изделия ручной работы, которые дети из детских домов создали своими руками. Так можно было порадовать и самих детей из детских домов, ведь полученная от продажи сумма становилась их карманными деньгами.

Менеджер по маркетингу и связям с общественностью торгового центра Ülemiste Тийа Нымм признала, что было нелегко принять решение не проводить ярмарку второй год, но с позиции благополучия детей и посетителей такое решение было единственно верным. ”Если еще в начале октября мы планировали организовать ярмарку в торговом центре, то спустя всего лишь несколько недель ситуация изменилась и организовать ярмарку во внутренних помещениях все же не получилось. Но для нас очень важно сохранить традицию Topeltkink и оказать поддержку детям, и именно поэтому мы уже второй год подряд используем новый подход к организации этого мероприятия”, — сказала она.

В этом году торговый центр Ülemiste сам купил все изделия ручной работы и лакомства, созданные детьми из детских домов, и подарит их партнерам и арендаторам центра. Работники торгового центра тоже могут за символическую сумму приобрести для себя понравившийся рождественский подарок и тем самым оказать поддержку детям. Свой вклад в это доброе дело могут внести и все остальные люди, купив конверт Topeltkink для подарочной карты Ülemiste: вся сумма, полученная от продажи конвертов, будет направлена на оказание поддержки детским домам.

Также торговый центр Ülemiste со своей стороны пожертвует 10 000 евро, которые в этом году будут распределены между 28 детскими домами. Кроме того, в сотрудничестве с магазинами центр подготовил мешочки с щедрыми подарками. ”Подарки уже упакованы в мешочки, которые дети получат к Рождеству, и мы надеемся, что они заставят детей улыбнуться. Также мы планируем в начале лета пригласить детей в центр и устроить для них интересный день, как это было принято делать в день проведения ярмарки Topeltkink”, — произнесла Нымм.