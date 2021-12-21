Пропавшая китайская теннисистка опровергла обвинения о насилии над ней

"Я хочу прояснить: я никогда не утверждал и не писал о ком-либо, кто подвергал меня сексуальному насилию. Что касается удаления аккаунта в соцсети, это касается моей личной жизни… Было много недоразумений… Не должно быть искаженной интерпретации", — сказала теннисистка, слова которой приводит The Guardian.

В ноябре в китайской соцсети Пэн Шуай рассказала, что ее принуждали к интимной связи с Чжаном Гаоли. Сообщение было быстро удалено, а теннисистка перестала выходить на связь. Через некоторое время государственное телевидение КНР показало письмо от Пэн Шуай, где она заявила, что "просто отдыхает дома".

Президент МОК Томас Бах созвонился с теннисисткой по видеосвязи, и ему она сказала, что "в безопасности и здорова".

Теннисное сообщество убеждено, что власти Китая просто покрывают своего чиновника, изнасиловавшего Шуай, и принуждают теннисистку отказаться от своего первоначального заявления об изнасиловании.