Ситуация у развлекательных заведений перед Новым годом плачевная: работников днем с огнем не сыскать, а что дальше — неизвестно

На прошлой неделе правительство сообщило, что с вечера 31 декабря по утро 2 января в качестве исключения будет отменено ограничение на работу увеселительных заведений до 23:00, а значит в течение двух ночей вечеринки могут длиться до самого утра. Развлекательные заведения тотчас ринулись воплощать в реальности свои планы на Новый год.

Член правления клуба Venus Реналь Пиндель признался, что в клубе были готовы к подобному решению правительства. Исходя из этого они сделали предварительную подготовку новогодней программы, поэтому совсем с нуля планировать не пришлось.

Однако Пиндель вменяет правительству, что оно уж слишком затянуло с оглашением этого решения. По его словам, теперь главная проблема заключается в поиске работников, так как у многих уже есть планы на Новый год, а так как правительство не поддерживает финансово страдающие от ограничений предприятия, то держать сотрудников на оплачиваемых должностях было невозможно.

Пиндель подчеркнул, что правительству стоило бы поддерживать предприятия развлекательного сектора хотя бы в том, чтобы они могли продолжать платить зарплату работникам.

Владелец находящегося в Ноблесснере клуба HALL Элена Натале говорит, что сейчас вопрос не в том, пройдет ли праздник встречи Нового года, а в том, что же будет дальше.

"Два дня деятельности, может, дадут нам возможность оплатить хоть какие-то счета, но потом мы будем в том же положении, что раньше — один начинающийся днем праздник в неделю не покроет наши расходы", — констатирует она.

Кроме того, постоянные работники из-за ограничений останутся без львиной доли своих месячных доходов, потому что все, кто раньше работал с полной занятостью, теперь переведены на полставки.

Натале отметила, что развлекательный сектор не раз напоминал правительству, что соблюдает все требования безопасности для сдерживания распространения вируса, но взамен будто бы ничего не получает: "Развлекательный сектор будто бы отбросили в сторону".