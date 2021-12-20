20.12.2021, 10:10
Воскресенье было не лучшим днем для BMW: сразу два автомобиля съехали в кювет(1)
Foto: Taavi Sepp
За последние сутки на дорогах Эстонии пострадали два человека — оба случая связаны с выездом в кювет и BMW.
В 10:47 произошло ДТП на 139 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Тори Пярнуского уезда, где 33-летняя женщина не справилась с управлением BMW 118D и съехала в кювет. Водителя доставили в Пярнускую больницу.
В 15:40 произошло ДТП на 104 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Раквере в Ляэне-Вирумаа, когда 45-летний мужчина на BMW 525 из-за технической неисправности выехал в кювет. 45-летняя пассажирка автомобиля была доставлена в Ракверескую больницу.
За прошедшие сутки были задержаны три водителя в состоянии наркотического опьянения и 13 в состоянии алкогольного опьянения.