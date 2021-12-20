20.12.2021, 08:50
Известная эстонская компьютерная компания обанкротилась(5)
Foto: Priit Simson
Производитель компьютеров ML Novator OÜ, который фигурировал в нескольких ТОПах самых успешных компаний по версии Äripäev, в начале декабря был признан банкротом. В прошлом году экспорт компании вырос более чем на 200%, пишет Äripäev.
Около десяти лет назад обанкротилась предыдущая компания владельца ML Novator Айвара Паалберга — AS ML Arvutid. Тогда Паалберг заявил изданию Postimees, что ML Novator станет новой веткой провалившегося бизнеса. К сожалению, в начале этой недели ML Novator был объявлен банкротом.
У компании также есть налоговая задолженность в размере 133 354 евро и требования от Julianus Inkasso в размере 8 499 евро. В прошлые годы ML Novator неоднократно входила в ТОПы наиболее успешных компаний по версии Äripäev.