Известная эстонская компьютерная компания обанкротилась

Около десяти лет назад обанкротилась предыдущая компания владельца ML Novator Айвара Паалберга — AS ML Arvutid. Тогда Паалберг заявил изданию Postimees, что ML Novator станет новой веткой провалившегося бизнеса. К сожалению, в начале этой недели ML Novator был объявлен банкротом.

У компании также есть налоговая задолженность в размере 133 354 евро и требования от Julianus Inkasso в размере 8 499 евро. В прошлые годы ML Novator неоднократно входила в ТОПы наиболее успешных компаний по версии Äripäev.