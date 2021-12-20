В понедельник электричество подорожает в три раза. В какие часы лучше все отключить в доме?

Максимальный тариф в течение дня достигнет 468 евро за мегаватт-час с 18 до 19 часов. Дороже 400 евро электричество также будет стоить с 9 до 11 утра и с 16 до 18 часов вечера.

В воскресенье среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне энергетической биржи Nord Pool составляла 88 евро за мегаватт-час.

С осени в Эстонии начался резкий рост цен на электроэнергию, которые неоднократно обновляли рекорды. Последний из них пришелся на 7 декабря, когда среднесуточная цена достигла отметки 469 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса превышала 1000 евро.

В ноябре цены на бирже выросли в годовом сравнении в 2,8 раза до 117 евро за мегаватт-час. В первой половине декабря среднесуточный тариф составил 233 евро, что в 4,4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.