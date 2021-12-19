У полиции вызывает беспокойство рост нелегальной трудовой миграции в Эстонию
Большое беспокойство правоохранительных органов вызывает нелегальная трудовая миграция, когда приезжие не пользуются Эстонией как транзитной страной, а хотят здесь нелегально работать, пишет rus.err.
С восстановлением экономики и растущим дефицитом рабочих рук в страну прибывает все больше нелегальных гастарбайтеров из уже привычных стран — Украины, Молдавии и Таджикистана.
Нарушения визового режима и условий трудовой деятельности составляют примерно половину случаев в статистике миграционных правонарушений. Из тысячи случаев нелегального пребывания в стране около 500 приходится на трудовых мигрантов.
"Для таких людей Эстония является как раз-таки страной назначения, и они составляют основную долю нашей статистики. Конечно, мы не хотим препятствовать людям переезжать в Эстонию. Наоборот, добро пожаловать! Но делать это следует на законных основаниях и соблюдать правила нашего рынка труда. Незаконная миграция, независимо от того, с какой целью она предпринимается — заработка или чего-то еще — влияет на всю экономику. В частности, это мешает нормальному функционированию рынка труда", — сказал замдиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.