У полиции вызывает беспокойство рост нелегальной трудовой миграции в Эстонию

С восстановлением экономики и растущим дефицитом рабочих рук в страну прибывает все больше нелегальных гастарбайтеров из уже привычных стран — Украины , Молдавии и Таджикистана .

"Для таких людей Эстония является как раз-таки страной назначения, и они составляют основную долю нашей статистики. Конечно, мы не хотим препятствовать людям переезжать в Эстонию. Наоборот, добро пожаловать! Но делать это следует на законных основаниях и соблюдать правила нашего рынка труда. Незаконная миграция, независимо от того, с какой целью она предпринимается — заработка или чего-то еще — влияет на всю экономику. В частности, это мешает нормальному функционированию рынка труда", — сказал замдиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.