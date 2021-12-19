Можно ли, находясь на больничном, уехать за границу? Отвечают эксперты
”Могу ли я взять больничный на основном месте работы и подрабатывать в другом месте? На основной работе очаг коронавируса, и надо быть на больничном, чтобы снова не сесть на самоизоляцию”, — говорит участница группы ”Все о законах Эстонии”.
Также часто читатели еженедельника "МК-Эстония" задают вопрос, можно ли, находясь на больничном, отправляться за границу.
”Собиралась взять больничный и отправиться в теплые края, чтобы отдохнуть, сбросить стресс. Но мне сказали, из-за этого могут быть проблемы. Какие именно?” — спрашивает читательница Кристина.
”Врач дал больничный на три недели для лечения депрессии и раздражительности. Посоветовал сменить обстановку. Можно ли с этим больничным на пару недель уехать на отдых за границу?” — спрашивает другая читательница Наталья.
Что именно можно и нельзя делать, находясь на больничном, разъясняют Трудовая инспекция и Больничная касса.
Отпуск с разрешения врача
В обоих учреждениях отмечают, что режим лечения пациентов, в т. ч. и находящихся на больничном листе, определяет лечащий врач и заносит соответствующие записи в карту пациента. Человек должен придерживаться этого режима, ходить на назначенные приемы, которые также должны быть задокументированы.
”Вопрос поездки за границу следует также решить с лечащим врачом. Возможно, что человеку показано нахождение в более теплом климате, и пациент договорился с врачом о соблюдении всех мер лечения и остается с ним в контакте. По мнению докторов, с точки зрения лечения некоторых людей в депрессивном состоянии, неделя или две, проведенные в совершенно другой обстановке, были бы необходимы”, — говорит специалист по связям с общественностью Больничной кассы Маргарита Купченкова.
Если вопрос поездки за границу еще можно уладить с врачом, то вот в отношении работы все категорично. Если человек берет больничный, то работать ему нельзя, т. к. он не имеет права получать какой-либо доход, облагаемый социальным налогом. То есть даже если человек не может выйти на основную работу, но хочет взять подработку, например на дом, он может лишиться выплат по больничному листу. Это касается всех видов трудового договора и не зависит от уровня занятости работника.
”Если работнику назначается лист нетрудоспособности, его видят сразу все его работодатели, и работник находится на больничном сразу у всех. Застрахованный человек не имеет права на компенсацию, если он все же работает в период больничного у другого работодателя или на временном месте. Работодатель не должен дозволять работнику, находящемуся на больничном, исполнять свои трудовые обязанности”, — говорит Сандра Куус, ведущий юрист Трудовой инспекции.
Исключение делается только для беременных. Если у беременной женщины два работодателя, один из которых может предложить более легкую работу, а другой нет, женщина может продолжить работу у одного из работодателей.
Две компенсации сразу — нельзя
Одновременно с компенсацией по болезни нельзя получать отпускные.
”Если человек заболевает, находясь в отпуске, то выплат по больничному он не получает. Следует при первой возможности сообщить работодателю о своем заболевании и прервать отпуск, перенести его”, — объясняют в Больничной кассе.
В таком случае можно будет вместо отпуска оформить больничный, а отдых перенести на более благоприятное время.
Также нельзя получать одновременно два пособия и в других случаях. Если человек получает пособие по родам и уходу за ребенком, у него уже нет права получать компенсацию по болезни или по уходу за больным (haigushüvitis, hooldushüvitis). Также если есть право на пособие по болезни, то нельзя одновременно получать и пособие по уходу за больным. Например, если мама и ребенок болеют вместе, то больничный мама может оформить либо на себя, либо на ребенка, и получать она будет лишь одну из компенсаций.
Что еще можно и чего нельзя
Несколько лет назад в СМИ обсуждалась история о том, как женщине не выплатили компенсацию, т. к. она пользовалась общественным транспортом в период больничного. Предполагалось, что через валидирование зеленой карты были отслежены ее передвижения по городу. Но эти слухи были опровергнуты и в Tallinna Linnatransport AS, и в Больничной кассе. Больничный лист никак не ограничивает возможность человека пользоваться общественным транспортом.
Не ограничивает он и право посещать учебные заведения. Работающий человек, взяв больничный, беспрепятственно может, например, посещать учебные курсы или учиться в университете. Больничную кассу это не интересует.
”Но если у человека нет больничного страхования за счет работодателя, а только за счет учебы (например, у студентов или у тех, кто на учете в Кассе по безработице), то права брать больничный и получать компенсацию у них нет”, — объясняет Купченкова.
Права на компенсацию нет и в том случае, если заболевание или травма были получены вследствие ДТП, и экспертизой было установлено алкогольное опьянение пострадавшего.
Находясь на больничном, человек должен соблюдать предписания врача, который в свою очередь может отслеживать, соблюдает ли пациент режим лечения и выкупает ли назначенные лекарства.
Также Больничная касса имеет право проверять обоснованность назначенных больничных. Такой контроль регулярно осуществляют доверенные врачи. В случае сомнений также и работодатель может подать заявление в Больничную кассу для проверки обстоятельств назначения больничного.
В 2021 году Больничная касса отказала в выплате больничного 3000 раз и потребовала назад 140 000 евро уже выплаченных компенсаций. Например, это касалось случаев, когда работодатель не учел дни отпуска, подтверждая больничный лист.