Можно ли, находясь на больничном, уехать за границу? Отвечают эксперты

Если вопрос поездки за границу еще можно уладить с врачом, то вот в отношении работы все категорично. Если человек берет больничный, то работать ему нельзя, т. к. он не имеет права получать какой-либо доход, облагаемый социальным налогом. То есть даже если человек не может выйти на основную работу, но хочет взять подработку, например на дом, он может лишиться выплат по больничному листу. Это касается всех видов трудового договора и не зависит от уровня занятости работника.

”Вопрос поездки за границу следует также решить с лечащим врачом. Возможно, что человеку показано нахождение в более теплом климате, и пациент договорился с врачом о соблюдении всех мер лечения и остается с ним в контакте. По мнению докторов, с точки зрения лечения некоторых людей в депрессивном состоянии, неделя или две, проведенные в совершенно другой обстановке, были бы необходимы”, — говорит специалист по связям с общественностью Больничной кассы Маргарита Купченкова.

В обоих учреждениях отмечают, что режим лечения пациентов, в т. ч. и находящихся на больничном листе, определяет лечащий врач и заносит соответствующие записи в карту пациента. Человек должен придерживаться этого режима, ходить на назначенные приемы, которые также должны быть задокументированы.

Что именно можно и нельзя делать, находясь на больничном, разъясняют Трудовая инспекция и Больничная касса .

”Врач дал больничный на три недели для лечения депрессии и раздражительности. Посоветовал сменить обстановку. Можно ли с этим больничным на пару недель уехать на отдых за границу?” — спрашивает другая читательница Наталья.

”Собиралась взять больничный и отправиться в теплые края, чтобы отдохнуть, сбросить стресс. Но мне сказали, из-за этого могут быть проблемы. Какие именно?” — спрашивает читательница Кристина.

Также часто читатели еженедельника "МК-Эстония" задают вопрос, можно ли, находясь на больничном, отправляться за границу.

”Могу ли я взять больничный на основном месте работы и подрабатывать в другом месте? На основной работе очаг коронавируса, и надо быть на больничном, чтобы снова не сесть на самоизоляцию”, — говорит участница группы ”Все о законах Эстонии ”.

”Если работнику назначается лист нетрудоспособности, его видят сразу все его работодатели, и работник находится на больничном сразу у всех. Застрахованный человек не имеет права на компенсацию, если он все же работает в период больничного у другого работодателя или на временном месте. Работодатель не должен дозволять работнику, находящемуся на больничном, исполнять свои трудовые обязанности”, — говорит Сандра Куус, ведущий юрист Трудовой инспекции.

Исключение делается только для беременных. Если у беременной женщины два работодателя, один из которых может предложить более легкую работу, а другой нет, женщина может продолжить работу у одного из работодателей.

Две компенсации сразу — нельзя

Одновременно с компенсацией по болезни нельзя получать отпускные.

”Если человек заболевает, находясь в отпуске, то выплат по больничному он не получает. Следует при первой возможности сообщить работодателю о своем заболевании и прервать отпуск, перенести его”, — объясняют в Больничной кассе.

В таком случае можно будет вместо отпуска оформить больничный, а отдых перенести на более благоприятное время.

Также нельзя получать одновременно два пособия и в других случаях. Если человек получает пособие по родам и уходу за ребенком, у него уже нет права получать компенсацию по болезни или по уходу за больным (haigushüvitis, hooldushüvitis). Также если есть право на пособие по болезни, то нельзя одновременно получать и пособие по уходу за больным. Например, если мама и ребенок болеют вместе, то больничный мама может оформить либо на себя, либо на ребенка, и получать она будет лишь одну из компенсаций.

Что еще можно и чего нельзя