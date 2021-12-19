19.12.2021, 17:43
ВИДЕО | В одной из квартир Ласнамяэ произошел пожар, есть пострадавший
В воскресенье во второй половине дня в столичном районе Ласнамяэ в одном из домов на улице Паэ загорелась квартире. Пострадал один человек.
Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Каарел Лангеметс сообщил, что информация о пожаре поступила в 15 часов. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит квартира.
Еще до прибытия спасателей один из жильцов дома вытащил на лестничную клетку пострадавшего, которого доставили в больницу.
Медики скорой помощи проверили состояние и жильцов соседних квартир, куда проник дым от пожара.
Пожар был ликвидирован спустя десять минут после прибытия пожарных. Причина возгорания устанавливается.