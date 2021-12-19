МИД РФ: если НАТО не примет предложения Москвы, то Россия перейдет в режим создания контругроз(35)
"Мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность <…> всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. А если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО - прим. ТАСС), тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы", - сказал он.
"В данном случае мы изложили все очень честно, открыто, на бумаге. И, кстати говоря, это очень важно и с политической точки зрения - бросить камень в это болото. Надо чтобы задумались, наконец, и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену вот такого военного противостояния", - добавил Грушко.
Грушко подчеркнул, что страны альянса должны серьезно отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности, либо им придется иметь дело с военно-технической альтернативой. "У них есть два пути. Первое: по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо иметь дело с военно-технической альтернативой", - сказал дипломат.
Грушко рассказал, что послы западных стран в разговорах называли действия Запада в 2008 году в отношении России, которая встала на защиту граждан Южной Осетии после нападения Грузии, "самой большой ошибкой". "В 2008 году они "нас простили", а после этого мы "почувствовали запах крови" и тому подобное. Это на полном серьезе, я не с публицистами, я с послами говорил. И это серьезнейшая проблема на сегодняшний день. Это во многом и вынуждает нас двигаться вперед такими необычными средствами и быть абсолютно понятными и публичными в формулировании наших требований и нашего видения в сфере безопасности", - пояснил он.
"Момент истины"
"Момент истины настал. Действительно, мы дошли до опасной черты, и наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности. И мы очень четко определили пути достижения этого", - сказал он.
"Второй момент, почему мы сделали [это] в такой форме, очень откровенной и прямой. Потому что все договоренности, которые были достигнуты с НАТО, - это Основополагающий акт, где они взяли на себя два обязательства. Первое - не размещать существенные боевые силы на территории новых членов на постоянной основе. И второе - не размещать ядерное оружие там, не создавать инфраструктуру. Вот мы столкнулись с тем, что они стали обходить эти положения", - указал дипломат. Поэтому, продолжил Грушко, Москва предложила абсолютно четкий и понятный язык, который исключал бы какую-то двусмысленность и неправильное толкование.
Как отметил Грушко, Россия рассчитывает, что НАТО не удастся "заболтать" российские предложения по гарантиям безопасности. "Сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться, либо "заболтать", - сказал он.
Грушко сообщил, Россия в проекте договора по гарантиям безопасности предметно сформулировала свои национальные интересы, а также описала свое видение военной безопасности в Европе. "Это не связано с НАТО, это связано с тем, что надо переходить на иные принципы обеспечения безопасности, иначе мы окажемся в очень сложный ситуации, которую мы не хотели бы повторять", - добавил он.
РФ будет последовательно добиваться построения европейской безопасности по принципам, сформулированным Москвой, продолжил дипломат. "Мы будем добиваться очень последовательно и принципиально вот того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как мы ее сформулировали", - сказал он.
По словам дипломата, Россия обладает всеми техническими возможностями для обеспечения военной безопасности страны. "То, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надежно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, - это факт, который признают наши партнеры. Потому что это то, чем занимаются НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества", - сказал он.
В пятницу МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.