МИД РФ: если НАТО не примет предложения Москвы, то Россия перейдет в режим создания контругроз

"Мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность <…> всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. А если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО - прим. ТАСС), тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы", - сказал он.

"В данном случае мы изложили все очень честно, открыто, на бумаге. И, кстати говоря, это очень важно и с политической точки зрения - бросить камень в это болото. Надо чтобы задумались, наконец, и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену вот такого военного противостояния", - добавил Грушко.

Грушко подчеркнул, что страны альянса должны серьезно отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности, либо им придется иметь дело с военно-технической альтернативой. "У них есть два пути. Первое: по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо иметь дело с военно-технической альтернативой", - сказал дипломат.

Грушко рассказал, что послы западных стран в разговорах называли действия Запада в 2008 году в отношении России, которая встала на защиту граждан Южной Осетии после нападения Грузии, "самой большой ошибкой". "В 2008 году они "нас простили", а после этого мы "почувствовали запах крови" и тому подобное. Это на полном серьезе, я не с публицистами, я с послами говорил. И это серьезнейшая проблема на сегодняшний день. Это во многом и вынуждает нас двигаться вперед такими необычными средствами и быть абсолютно понятными и публичными в формулировании наших требований и нашего видения в сфере безопасности", - пояснил он.

"Момент истины"