Россия раскрыла требования к НАТО: не размещать в странах Балтии вооружение и не брать в альянс другие страны бывшего СССР

Что Россия предложила НАТО

О желании России получить гарантии безопасности президент Владимир Путин заявил 18 ноября на коллегии Министерства иностранных дел. Тогда же он поставил дипломатическому ведомству задачу подготовить российские предложения. ”Надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении, потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может”, — пояснил Путин.

