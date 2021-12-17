Россия раскрыла требования к НАТО: не размещать в странах Балтии вооружение и не брать в альянс другие страны бывшего СССР(2)
Россия передала США проект договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО, сообщил МИД в пятницу. Документы были переданы 15 декабря заместителю госсекретаря США Карен Донфрид.
Что Москва предложила Вашингтону
В проекте договора (текст есть в распоряжении РБК) Россия во вводной части предложила закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. Всего в проекте документа восемь статей.
- В первой статье Москва предлагает США согласиться с тем, чтобы действовать на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга, для чего предлагает взять взаимные обязательства не предпринимать действий и не проводить мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны.
- Стороны не должны использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения на Россию или США.
- США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР. Это требование касается по меньшей мере Украины и Грузии, которые постоянно говорят о стремлении стать членами альянса.
- США не должны создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, а также использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.
- Россия также предлагает взаимно отказаться от размещения вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности, а также воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или неядерных вооружений, и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в районах вне национального воздушного пространства и вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории России или США.
- Россия предложила также вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории.
- Москва также считает необходимым исключить и развертывание ядерного оружия вне национальной территории.
Что Россия предложила НАТО
Альянсу Москва предложила заключить соглашение, в котором предлагается вернуться к работе Совета Россия — НАТО, восстановить каналы связи и перестать рассматривать друг друга в качестве противников. В девяти статьях документа Россия также считает необходимым зафиксировать следующее.
- Неразмещение Россией и странами НАТО своих вооруженных сил и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, которые уже находились на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года — а это включает в себя и страны Балтии.
- Исключить развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.
- Исключить дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
- Страны НАТО должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
О желании России получить гарантии безопасности президент Владимир Путин заявил 18 ноября на коллегии Министерства иностранных дел. Тогда же он поставил дипломатическому ведомству задачу подготовить российские предложения. ”Надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении, потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может”, — пояснил Путин.
Тема гарантий безопасности обсуждалась им в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом 7 декабря. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин заявил американскому коллеге, что Россия ”заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восточном направлении”. Все изложенные предложения соответствуют тем положениям, которые МИД публиковал ранее, в заявлении 10 декабря.