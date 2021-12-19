Агрегированные рейтинги: партия EKRE вышла в единоличные лидеры
Агрегированные (усредненные) рейтинги политических партий по данным трех социологических фирм, которые регулярно проводят опросы по этой теме в Эстонии, отдают в декабре первое место Консервативной народной партии (EKRE), которая слегка опередила Партию реформ, передает rus.err.
Усредненный рейтинг Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в последний месяц уходящего года составил 22%, увеличившись с ноября на один процентный пункт. За консерваторами следуют реформисты с рейтингом в 21%, который за месяц не изменился.
На третьем месте Центристская партия (19%), а на четвертом — "Эстония 200" (18%).
Усредненный рейтинг социал-демократов в декабре составил 9%, а Isamaa — 7%.
Новостные порталы ERR начали публиковать агрегированные рейтинги партий с августа 2022 года по просьбе трех социологических фирм, которые регулярно проводят опросы в Эстонии — Norstat, Turu-uuringute AS и Kantar Emor.