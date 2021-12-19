Заплатить любой ценой? Что делать, если в силу обстоятельств человек временно не может платить по долгам(1)
Anni Õnneleid
Народная мудрость гласит, что от тюрьмы и от сумы зарекаться нельзя. В условиях современных реалий можно добавить, что нельзя зарекаться от попадания в больницу или других обстоятельств, при которых человек физически не может работать, зарабатывать и погашать свои долги. Что делать, когда долг есть, а выплачивать его невозможно, и как не довести до долгов кредиты, взносы по которым временно не по силам, — разбиралась ”МК-Эстония”.
У Геннадия есть один знакомый, которому вся семья давно помогает. Знакомый этот воспитанник детдома, родных и близких у него нет, и так получилось, что пойти этому человеку со своими проблемами некуда. А проблемы навалились серьезные: бывший детдомовец, у которого нет никакого имущества, сидит в тюрьме, в то время как его долг неумолимо рос до недавних пор.
34 евро за два года
”Началось с того, что мы помогали этому человеку выбить социальное жилье — он бродяжничал, жил несколько лет в ночлежках, накопились долги. Но случилась беда, он попал в тюрьму. И тут с долгами началась целая эпопея. Ему в тюрьму прислали бумагу, что долг вместо 3190 стал уже 3550 евро. И если он не погасит его, то в течение шестидесяти дней долг станет уже 3800 евро и дальше будет увеличиваться”, — рассказывает Геннадий.
Он возмущен тем, как эстонские законы регулируют такие вопросы.
”Как можно взимать с человека, который сидит в тюрьме четыре-пять лет, долги? Как он может их выплачивать, находясь в тюрьме? Он ведь ничего не может сделать! Сейчас вот мой знакомый работает в тюрьме, убирает там коридоры — 12 центов в час платят. И то они там трудятся по очереди, потому что работы практически нет, и ее распределяют между заключенными по чуть-чуть. За два год таким образом он накопил 34 евро. Смешные деньги!
Ему едва хватало денег, чтобы покупать средства гигиены”, — констатирует мужчина.
Он признается, что эпопея с долгами изрядно его вымотала. Так как есть угроза, что после освобождения из тюрьмы долг может вырасти и до 6000 евро, сначала при участии Геннадия его знакомый подал в суд, и тот на год отсрочил взыскание долга. Затем они подали в суд второй раз, но тогда уже прислали отказ.
”В итоге мы оформляли доверенность, для получения которой пришлось дойти чуть ли не до замначальника тюрьмы, и я в конечном счете сам погасил долг за своего знакомого, а он потом снимет накопления второй пенсионной ступени и отдаст мне в счет этого долга, — пересказывает схему мужчина. — Но почему нет никакого закона, который юридически приостанавливает процесс взыскания долга, когда человек лишен возможности зарабатывать и отдавать? Я понимаю, когда люди находятся на свободе, набрали кредитов или долгов по алиментам — они могут работать и что-то отдавать. Но здесь-то? Или если человек вдруг попал в больницу надолго? Или его в армию забрали? Почему не останавливают дела по долгам, пока человек не вернется к нормальной жизни?”
Тюрьма — не уважительная причина
”В соответствии с Кодексом об исполнительном производстве нахождение человека в тюрьме или отсутствие у него дохода не являются основанием для приостановления исполнительного производства. Также не приостанавливается начисление пени на сумму основного требования взыскателя, — комментирует судебный исполнитель Татьяна Афанасьева. — Основанием для приостановления производства может быть тяжелое заболевание или нахождение должника в стационаре, смерть супруги/супруга, родителей или детей должника, прохождение должником срочной, альтернативной или резервной службы. При этом следует понимать, что до приостановления совершенные исполнительные действия остаются в силе”.
Судебный исполнитель рассказывает, что на практике часто встречаются дела, в которых должник не может самостоятельно выплачивать задолженность, и родственники или супруги хотят погасить долг вместо него. Выплаты осуществляет в таком случае третье лицо, указывая в пояснении к платежу номер исполнительного дела и имя должника, за кого платится долг. Если помощи ждать не от кого, по словам Афанасьевой, должник начинает рассчитываться с долгом после того, как улучшится его финансовое положение.
”В случае, если к основному требованию добавляются пени, надо понимать, что чем быстрее долг будет погашен, тем меньше пени в итоге добавится к сумме долга, — объясняет судебный исполнитель. — По сложившейся в настоящее время судебной практике размер добавляемых пени и интрессов не может суммарно превышать размер основного требования.
Если решением суда все же не определен максимальный размер пени, то должник может либо достигнуть со взыскателем соглашения об уменьшении размера пени до размера основного требования, либо обратиться в суд о признании исполнительного производства недопустимым в той части требования, в которой сумма добавленных пени превысила сумму основного требования”.
Иными словами, если взять случай знакомого Геннадия, долг 3190 евро из-за пени мог бы увеличиться максимум до 6380 евро, то есть пени не могли бы стать больше суммы основного долга.
Можно договориться
Ситуации в жизни бывают разные. Порой люди действительно рады были бы погасить долг, но по какой-то причине временно не могут этого сделать. И здесь важно знать, когда и на каком основании выплату долга все же можно приостановить.
Главный юрист A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрий Щербин говорит, что решение проблемы с отсрочкой платежей по долгу зависит от типа долгового обязательства и должника. В данном случае исходим из того, что должник — это физическое лицо, а значит — потребитель в понимании Закона об обязательственном праве, статьи 1 абз. 5 (физическое лицо, осуществляющее сделку, не связанную с проведением самостоятельной хозяйственной или профессиональной деятельности) .
”Важно понимать, с каким долговым обязательством мы имеем дело. Если это долговое обязательство в виде будущих платежей по кредиту или долг, который еще не взыскан через суд, то это одна ситуация. Если же это долг, который требует судебный исполнитель на основании судебного решения, то другая ситуация, — объясняет юрист. — В первой ситуации, когда судебного решения еще нет, возможно самостоятельно либо через представителя договориться об отсрочке или рассрочке платежей напрямую с кредитором, чтобы избежать судебного разбирательства, т. к. оно невыгодно обеим сторонам”.
Если имеется уважительная причина, то, по словам Щербина, кредитор обязан будет пойти должнику навстречу.
”Согласно статье 103 Закона об обязательственном праве, нарушение обязательства является простительным, если должник нарушил его вследствие действия непреодолимой силы, — констатирует Дмитрий Щербин. — Стоит отметить, что непреодолимая сила — это обстоятельства, на возникновение которых должник не мог оказать воздействие, например: природное явление, внезапное ухудшение здоровья, временная потеря трудоспособности, пандемия и т. д. В таком случае можно требовать оформления отсрочки платежа до момента, пока непредвиденный фактор или его влияние не прекратится”.
В случае, если кредитор проигнорирует законную просьбу должника, то, по словам юриста, суд может отменить все рассчитанные кредитором пени, неустойки и прочие побочные расходы, связанные с востребованием долга и имеющейся просрочкой платежей.
”Важно понимать, что в одностороннем порядке приостанавливать платежи нельзя, следует прежде уведомить об этом кредитора, обязательно указать причины и вынести свое предложение, как решить сложившуюся ситуацию”, — замечает Щербин.
Возможны варианты
Он добавляет, что по второй ситуации, когда имеется судебное решение, а дело находится в производстве у судебного исполнителя, возможны варианты.
Юрист говорит, что в этом случае также возможно договориться с кредитором о рассрочке платежа уже в рамках исполнительного процесса, но нужно понимать, что кредитор не обязан идти на какие-либо уступки, т. к. судебное решение уже есть и подлежит к исполнению в полном объеме.
”В случае, если кредитор не идет на уступки, согласно статье 45 Закона об исполнительном производстве, у должника есть право обратиться в суд с просьбой приостановить исполнительное производство либо отсрочить или рассрочить исполнение, если продолжение производства является несправедливым по отношению к должнику. При этом должны учитываться как интересы взыскателя, так и иные обстоятельства, в том числе семейное и материальное положение должника”, — отмечает Дмитрий Щербин.