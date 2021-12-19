Заплатить любой ценой? Что делать, если в силу обстоятельств человек временно не может платить по долгам

У Геннадия есть один знакомый, которому вся семья давно помогает. Знакомый этот воспитанник детдома, родных и близких у него нет, и так получилось, что пойти этому человеку со своими проблемами некуда. А проблемы навалились серьезные: бывший детдомовец, у которого нет никакого имущества, сидит в тюрьме, в то время как его долг неумолимо рос до недавних пор.

34 евро за два года

”Началось с того, что мы помогали этому человеку выбить социальное жилье — он бродяжничал, жил несколько лет в ночлежках, накопились долги. Но случилась беда, он попал в тюрьму. И тут с долгами началась целая эпопея. Ему в тюрьму прислали бумагу, что долг вместо 3190 стал уже 3550 евро. И если он не погасит его, то в течение шестидесяти дней долг станет уже 3800 евро и дальше будет увеличиваться”, — рассказывает Геннадий.

Он возмущен тем, как эстонские законы регулируют такие вопросы.

”Как можно взимать с человека, который сидит в тюрьме четыре-пять лет, долги? Как он может их выплачивать, находясь в тюрьме? Он ведь ничего не может сделать! Сейчас вот мой знакомый работает в тюрьме, убирает там коридоры — 12 центов в час платят. И то они там трудятся по очереди, потому что работы практически нет, и ее распределяют между заключенными по чуть-чуть. За два год таким образом он накопил 34 евро. Смешные деньги!

Ему едва хватало денег, чтобы покупать средства гигиены”, — констатирует мужчина.

Он признается, что эпопея с долгами изрядно его вымотала. Так как есть угроза, что после освобождения из тюрьмы долг может вырасти и до 6000 евро, сначала при участии Геннадия его знакомый подал в суд, и тот на год отсрочил взыскание долга. Затем они подали в суд второй раз, но тогда уже прислали отказ.