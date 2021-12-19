С января нас ждет сильный и резкий рост цен на куриные яйца. Дело не в ценах на свет и газ

Руководитель производства на предприятии Baltic Agro Тимо Силдвеэ говорит, что урожай злаковых в этом году был не самым хорошим, особенно в северном полушарии. "Всем, кто использует на корм зерно, трудно, потому что это приводит к росту цен на конечный продукт", — сказал он.

У крупнейшего в Эстонии производителя яиц — Dava Foods — расходы на корм составляют почти 70% от всех расходов. "Влияние цен на газ и электричество в нашем случае невелико", — сказал член правления Dava Foods Владимир Сапожнин.

По его словам, яйца длительное время являются недооцененным товаром, его рыночная цена низка, учитывая пищевую ценность яиц.

Относительно низкие цены на эстонском рынке отчасти объясняются тем, что яйца собственного производства покрывают в Эстонии почти половину рынка, вторая половина покрывается за счет продукции из Литвы, Польши, Украины или Беларуси.

Чтобы обеспечить приток инвестиций (необходимый, например, чтобы избавиться в производстве от клеток) и сохранить устойчивоть производства, Dava Foods повысит цену на яйца с нового года на 20%.