Платить или не платить? Что делать, если вам пришло требование от фирмы-инкассо

1. ”Инкассо требует огромные суммы денег и не хочет снижать платеж по графику. Я должен 15 000 евро, платеж они поставили 1500 евро в месяц. Это вся моя зарплата. Я просил их снизить сумму платежа, а они говорят, что система не позволяет. Так ли это? И могу ли я как-то снизить сумму платежа? А то жить не на что…”

Юрий.

Юрист Дмитрий Щербин: Если речь идет о графике платежей, то график, как правило, заключается в рамках соглашения между должником и инкассо-предприятием и имеет юридическую силу.

Неполная оплата ежемесячного платежа является нарушением соглашения и дает основание для инкассо прекратить договор в одностороннем порядке и потребовать всю сумму разовым платежом. В таком случае неизбежно обращение в суд, и как раз в суде можно ходатайствовать о равномерном распределении платежей на разумный срок, согласно платежеспособности должника.

Вне суда всегда можно договориться о новом графике и непосредственно с инкассо- предприятием, но, как правило, это не бесплатно и влечет за собой увеличение совокупного долгового обязательства.

2. ”Инкассо мне шлет письма и смс-сообщения и требует деньги по долгу, срок давности по которому давно уже истек. Суда не было, юрист мне сказал, что в таком случае срок давности — три года. Но на все возражения, что давно прошло уже три года, коллекторы не реагируют. Что мне делать?”

Анастасия.

Юрист: Согласно закону, наступление срока давности означает, что должник вправе отказаться от выполнения обязательства погашения долга. То есть долг, как таковой, не пропадает. На практике, если срок давности по долговому обязательству истек, это лишь означает, что инкассо не сможет востребовать долг через суд, если должник предоставит в суде возражение о применении срока давности. Однако следует учитывать, что, если должник признал долг, к примеру, частично его оплатив или заключив с инкассо-фирмой график погашения, то срок давности ”обнуляется” и начинает отсчитываться заново.