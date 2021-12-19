Сегодня в Пыхья-Таллиннском Рождественском городке отметят четвертый Адвент: для гостей - множество развлекательных мероприятий!
В воскресенье, 19 декабря в Пыхья-Таллинне в парке на Штромке отметят четвертый Адвент. В Рождественском городке будут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, а также можно покататься на конной повозке.
”Сегодня в 15 часов начинаем отмечать четвертый Адвент в Пыхья-Таллиннском Рождественском городке на Штромке. Посетителей ждут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, можно будет покататься на лошадиной повозке. Также будет аллея из рождественских елей и праздничная музыка. Следующий Рождественский городок состоится уже в новом году, 7-го января”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Она добавила, что рождественское настроение будет и в парке Каламая, где каждый Адвент подсвечивается колокольня, звучит музыка, а также установлена световая декорация.
В парке Каламая (Кунгла, 65) будет подсвечиваться колокольня и звучать музыка каждый Адвент с 16 до 19 часов. Пыхья-Таллиннский Рождественский городок в прибрежном парке на Штромке открыт каждый Адвент и 7 января с 15 до 19 часов.
Пыхья-Таллиннский рождественский городок, программа на 19 декабря:
15.00 — 15.45 Детское представление "Как гномик Рождество спасал”
15.00 — 18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем
15.45 — 17.00 Детские игры
16.00 — 18.00 Катание на лошадиной повозке
17.00 — 19.00 Рождественская музыка