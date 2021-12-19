Сегодня в Пыхья-Таллиннском Рождественском городке отметят четвертый Адвент: для гостей - множество развлекательных мероприятий!

”Сегодня в 15 часов начинаем отмечать четвертый Адвент в Пыхья-Таллиннском Рождественском городке на Штромке. Посетителей ждут детские представления, игры, прием Деда Мороза, интересные мастер-классы, можно будет покататься на лошадиной повозке. Также будет аллея из рождественских елей и праздничная музыка. Следующий Рождественский городок состоится уже в новом году, 7-го января”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Она добавила, что рождественское настроение будет и в парке Каламая, где каждый Адвент подсвечивается колокольня, звучит музыка, а также установлена световая декорация.

В парке Каламая (Кунгла, 65) будет подсвечиваться колокольня и звучать музыка каждый Адвент с 16 до 19 часов. Пыхья-Таллиннский Рождественский городок в прибрежном парке на Штромке открыт каждый Адвент и 7 января с 15 до 19 часов.

Пыхья-Таллиннский рождественский городок, программа на 19 декабря:

15.00 — 15.45 Детское представление "Как гномик Рождество спасал”

15.00 — 18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем

15.45 — 17.00 Детские игры

16.00 — 18.00 Катание на лошадиной повозке

17.00 — 19.00 Рождественская музыка