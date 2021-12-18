Elisa договорилась с Nokia о создании сверхскоростной сети 5G в Эстонии

Elisa сообщает, что начнет в следующем году строительство сети 5G и замену существующей сети 4G в сотрудничестве с Nokia в соответствии с заключенным соглашением о продолжительном сотрудничестве. ”Выбор нового поставщика сетевых решений, несомненно, является сложным процессом. Мы тщательно проанализировали целостность технологического проекта и функциональность аппаратуры по ряду критериев и с учетом дальнейших перспектив. Учитывая вышесказанное, мы рады объявить сегодня о том, что Elisa будет отныне строить свои сети 4G и 5G на базе оборудования Nokia”, — заявил исполнительный директор Elisa Андрус Хийепуу.

Уже в ближайшем будущем 5G обеспечит многократное увеличение скоростей мобильного обмена данными, стабильное возрастание пропускной способности и возможность предлагать более скоростное беспроводное интернет-соединение для дома и офиса. Помимо более высоких скоростей и низких значений задержки, сеть 5G поддерживает одновременное подключение неограниченного количества устройств. Это открывает перед разработчиками ряд новых возможностей, в том числе для внедрения устройств и программных решений интернета вещей (Internet of Things).

”Мы гордимся тем, что Elisa Eesti выбрала для такого сотрудничества именно нас, и признательны этой компании за проявленное доверие к нашей технологии и программному обеспечению. Портфель разработок Nokia AirScale содержит первоклассные решения связи. Я с нетерпением жду начала нашего тесного сотрудничества в рамках строительства сети 5G и претворения в жизнь грядущих проектов”, — заявил президент подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уйтто.