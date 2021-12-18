Elisa договорилась с Nokia о создании сверхскоростной сети 5G в Эстонии(2)
Elisa сообщает, что начнет в следующем году строительство сети 5G и замену существующей сети 4G в сотрудничестве с Nokia в соответствии с заключенным соглашением о продолжительном сотрудничестве. ”Выбор нового поставщика сетевых решений, несомненно, является сложным процессом. Мы тщательно проанализировали целостность технологического проекта и функциональность аппаратуры по ряду критериев и с учетом дальнейших перспектив. Учитывая вышесказанное, мы рады объявить сегодня о том, что Elisa будет отныне строить свои сети 4G и 5G на базе оборудования Nokia”, — заявил исполнительный директор Elisa Андрус Хийепуу.
Уже в ближайшем будущем 5G обеспечит многократное увеличение скоростей мобильного обмена данными, стабильное возрастание пропускной способности и возможность предлагать более скоростное беспроводное интернет-соединение для дома и офиса. Помимо более высоких скоростей и низких значений задержки, сеть 5G поддерживает одновременное подключение неограниченного количества устройств. Это открывает перед разработчиками ряд новых возможностей, в том числе для внедрения устройств и программных решений интернета вещей (Internet of Things).
”Мы гордимся тем, что Elisa Eesti выбрала для такого сотрудничества именно нас, и признательны этой компании за проявленное доверие к нашей технологии и программному обеспечению. Портфель разработок Nokia AirScale содержит первоклассные решения связи. Я с нетерпением жду начала нашего тесного сотрудничества в рамках строительства сети 5G и претворения в жизнь грядущих проектов”, — заявил президент подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уйтто.
”Nokia давно является важным стратегическим партнером Elisa — часть нашей базовой сети основана на технологии этого концерна. Ближайшие годы обещают быть интересными — развитие новой сети послужит фундаментом для внедрения в Эстонии ряда ориентированных на будущее и востребованных решений. В последние годы Nokia является одним из наиболее интенсивно развивающихся концернов в области сетей мобильной связи 5G. Технологическое видение будущего Nokia учитывает тенденции рынка и характеризуется открытостью и инновационностью”, — пояснил руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли.
Основное внимание в рамках продолжительного сотрудничества будет уделяться миграции технологии мобильной связи для того, чтобы новые сети мобильной связи одновременно обслуживали частных и корпоративных пользователей 5G и 4G на скоростях в несколько раз выше сегодняшних и с существенно возросшими объемами данных, а также поддерживали критически важные решения 5G, направленные на дальнейшую цифровизацию общества. Данное соглашение означает продолжение многолетнего партнерства с Nokia в контексте планов Elisa в сфере 5G с акцентом на усилия Elisa по цифровизации Эстонии и превращению этой страны в конкурентоспособный и быстро развивающийся рынок услуг 5G.
Elisa Eesti AS (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегменте телекоммуникационных услуг для частных клиентов. Elisa Eesti оказывает развлекательные, инфотехнологические и телекоммуникационные услуги и создает безопасные решения для клиентских сетей и центров обработки данных. Цель насчитывающего около 1000 работников крупного предприятия — стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, а также эксклюзивный собственный телевизионный контент через платформу Elisa Huub. Подразделение бизнес-клиентов Elisa Eesti помогает фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности посредством внедрения сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2020 году составил 180 миллионов евро.