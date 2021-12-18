Эстонию навестил командующий вооруженными силами Бельгии

”Рад, что наше сотрудничество с Силами обороны несут исключительный характер. Мы гордимся своим участием в миссии воздушной полиции НАТО и своим вкладом в обеспечение безопаности стран Балтии”, — сказал командующий вооруженными силами Бельгии адмирал Мишель Хофман.

Бельгия стала первой страной, отправившей истребители для охраны воздушного пространства стран Балтии в 2004 году. Текущая смена бельгийцев началась 2 декабря, после того как итальянские военнослужащие передали дежурство коллегами из Бельгии. До этого дежурное звено беольгийских военно-воздушных сил квартировалось в Эмари дважды — в 2016 и 2017 годах.

”Бельгия давно участвует в обеспечении безопасности Эстонии и региона, я благодарен нашим добрым союзникам. — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. — Сегодняшняя встреча стала отличным поводом обрисовать нашу боеготовность и поговорить о перспективах нашего сотрудничества на фоне текущих угроз”.

Бельгию и Эстонию связывает продолжительная история сотрудничества в сфере обороны. С 1998 года некоторые офицеры-минеры ВМС Эстонии проходят подготовку в бельгийско-нидерландской морской академии. С 2014 года военнослужащие Бельгии регулярно участвуют в итоговых учениях Сил обороны ”Весенний шторм” (Kevadtorm). В 2019 году бельгийское пехотное подразделение из 300 человек входило в состав расквартированной в гарнизоне Тапа боевой группы НАТО 1-й пехотной бригады Сил обороны.