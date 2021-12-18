Безобидная рождественская свеча может доставить много проблем(1)
Прошлой зимой в период с первого адвента по 2 января в Спасательный департамент поступило множество вызовов, связанных со свечами. Нередко от оставленной без присмотра свечи загораются лежащие на столе ветки или рождественский венок, обрамляющий ее.
”Также пожары начинаются из-за горящей свечи на елке, оставленной без присмотра, или уличной свечи на пластмассовом столе”, — сказала советник по коммуникации Спасательного департамента Сандра Нахкур. Трагический случай произошел в доме, где не было электричества и свечу использовали для освещения: в начавшемся из-за нее пожара погиб один жилец дома.
”Пару дней назад произошел случай, когда датчик Nublu передал сигнал пожарной тревоги. Клиент не ответил на звонок, поэтому наш патрульный экипаж отправился проверить ситуацию. Охранники, быстро отреагировавшие на поступивший из Тюри сигнал, увидели в одно из окон дома пламя и вызвали спасателей — с их помощью они открыли дверь, вошли в дом и ликвидировали очаг возгорания. Причина пожара — оставленная на подоконнике на кухне горящая свеча, от которой загорелся деревянный подсвечник. Повреждения получили подоконник и окно. Огонь не распространился из кухни на другие помещения, никто не пострадал. Это один из многих примеров того, как датчик, передающий сигнал, спасает дом от пожара”, — сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
Каждый может сделать празднование Рождества безопаснее, соблюдая следующие советы:
· Убедитесь, что дымовой датчик и датчик угарного газа, находящиеся в ваших жилых помещениях, чистые и исправные. Проверить это можно с помощью тестовой кнопки, при нажатии на которую раздается звуковой сигнал.
· Конечно, блюда готовятся на плите или в духовке сами, но чтобы они не пригорели, за ними надо следить.
· Украшайте елку не настоящими свечами, а электрическими, и убедитесь, что они не повреждены. Выключайте свечи на ночь.
· Горящие свечи нельзя размещать вблизи легковоспламеняющихся материалов (в том числе украшений для свечки) и оставлять без присмотра. Последний, кто уходит из комнаты, гасит свечу.
· Нельзя оставлять без присмотра отопительное устройство с открытым очагом: от искр, вылетающих из устья топки, могут загореться пол или ковер.
· Запускайте фейерверки только в предназначенном для этого безопасном месте. Инструкцию вы найдете на упаковке изделия.
· Нельзя перегружать электросеть электрическими приборами: если в перегревшихся проводах возникнет короткое замыкание, может вспыхнуть пожар. Пользоваться можно только исправными электроприборами.
”Помимо того, что дымовые датчики и датчики угарного газа должны быть исправными, будет лучше, если это умные датчики, которые умеют передавать сигнал тревоги. Если из-за свечи или какого-либо электроприбора вспыхнет пожар и благодаря датчику информация об этом поступит тем, кто может быстро отреагировать, удастся предотвратить крупный ущерб”, — добавил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.