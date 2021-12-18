Безобидная рождественская свеча может доставить много проблем

Прошлой зимой в период с первого адвента по 2 января в Спасательный департамент поступило множество вызовов, связанных со свечами. Нередко от оставленной без присмотра свечи загораются лежащие на столе ветки или рождественский венок, обрамляющий ее.

”Также пожары начинаются из-за горящей свечи на елке, оставленной без присмотра, или уличной свечи на пластмассовом столе”, — сказала советник по коммуникации Спасательного департамента Сандра Нахкур. Трагический случай произошел в доме, где не было электричества и свечу использовали для освещения: в начавшемся из-за нее пожара погиб один жилец дома.

”Пару дней назад произошел случай, когда датчик Nublu передал сигнал пожарной тревоги. Клиент не ответил на звонок, поэтому наш патрульный экипаж отправился проверить ситуацию. Охранники, быстро отреагировавшие на поступивший из Тюри сигнал, увидели в одно из окон дома пламя и вызвали спасателей — с их помощью они открыли дверь, вошли в дом и ликвидировали очаг возгорания. Причина пожара — оставленная на подоконнике на кухне горящая свеча, от которой загорелся деревянный подсвечник. Повреждения получили подоконник и окно. Огонь не распространился из кухни на другие помещения, никто не пострадал. Это один из многих примеров того, как датчик, передающий сигнал, спасает дом от пожара”, — сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Каждый может сделать празднование Рождества безопаснее, соблюдая следующие советы:

· Убедитесь, что дымовой датчик и датчик угарного газа, находящиеся в ваших жилых помещениях, чистые и исправные. Проверить это можно с помощью тестовой кнопки, при нажатии на которую раздается звуковой сигнал.

· Конечно, блюда готовятся на плите или в духовке сами, но чтобы они не пригорели, за ними надо следить.

· Украшайте елку не настоящими свечами, а электрическими, и убедитесь, что они не повреждены. Выключайте свечи на ночь.