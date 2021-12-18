Проблема переполненной железнодорожной линии Таллинн-Тарту до 2024 года решена не будет

В компании Elron признают, что нехватка мест в выходные дни возникла год назад и что перед праздниками на некоторых линиях больше пассажиров. В то же время количество пассажиров поездов все еще примерно на пятую часть меньше, чем до пандемии, но быстро восстанавливается.

"Конечно, эта проблема усугубилась с увеличением графика движения поездов. Это напряженная ситуация для нас, но я считаю, что на маршруте Тарту-Таллинн таких больших проблем в течение недели нет", — сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго, добавив, что больше мест для сидения на линии Таллинн-Тарту появится только в 2024 году, когда в Эстонию прибудут шесть новых электропоездов.