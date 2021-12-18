RMK в этом году восстановил более 3000 гектаров болот

”Мы восстанавливаем болота, потому что болота являются местом обитания для многих редких видов, например — орхидных, белых куропаток и беркутов. Болота обеспечивают стабильное водоснабжение и качество воды, а также снижают пожароопасность ландшафта. Кроме того, болота являются одной из наиболее эффективных наземных экосистем для накопления углерода, но только до тех пор, пока они насыщены водой”, — пояснил руководитель отдела охраны природы RMK Каупо Кохв важность восстановительных работ.

В этом году RMK завершит восстановительные работы на девяти болотах и на бывшей территории где добывался торф — всего на 3 217 гектаров. Самые крупные болота, где были завершены работы, находятся в заповеднике Кикепера — болото Саэессааре (1095 га) и болото Кауни (584 га). Уже в прошлом году были завершены восстановительные работы на болоте Кикепера в национальном парке Соомаа, а завершенные в этом году работы можно считать продолжением восстановительных работ на территории исторического болота Кикепера.

”На уровне ландшафта речь идет о масштабной инициативе, где воздействие осушения повлекло за собой уменьшение болота в наиболее ценных и представительных частях когда-то большой болотной системы Кикепера”, — сказал руководитель природоохранных работ RMK Прийт Воолайд. По его словам, карта Земельного департамента 1950-х годов показывает, насколько обширным был болотный массив в то время и насколько влажной была эта территория.

По словам Воолайда, восстановительные работы означают восстановление того, что человек когда-то сделал с целью осушения болот — закрываются канавы, чтобы вода в обезвоженных областях поднималась ближе к земле. Целью работ является не восстановление точной ситуации, которая была когда-то, а создание условий для дальнейшего развития болота.