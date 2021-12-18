RMK в этом году восстановил более 3000 гектаров болот(2)
”Мы восстанавливаем болота, потому что болота являются местом обитания для многих редких видов, например — орхидных, белых куропаток и беркутов. Болота обеспечивают стабильное водоснабжение и качество воды, а также снижают пожароопасность ландшафта. Кроме того, болота являются одной из наиболее эффективных наземных экосистем для накопления углерода, но только до тех пор, пока они насыщены водой”, — пояснил руководитель отдела охраны природы RMK Каупо Кохв важность восстановительных работ.
В этом году RMK завершит восстановительные работы на девяти болотах и на бывшей территории где добывался торф — всего на 3 217 гектаров. Самые крупные болота, где были завершены работы, находятся в заповеднике Кикепера — болото Саэессааре (1095 га) и болото Кауни (584 га). Уже в прошлом году были завершены восстановительные работы на болоте Кикепера в национальном парке Соомаа, а завершенные в этом году работы можно считать продолжением восстановительных работ на территории исторического болота Кикепера.
”На уровне ландшафта речь идет о масштабной инициативе, где воздействие осушения повлекло за собой уменьшение болота в наиболее ценных и представительных частях когда-то большой болотной системы Кикепера”, — сказал руководитель природоохранных работ RMK Прийт Воолайд. По его словам, карта Земельного департамента 1950-х годов показывает, насколько обширным был болотный массив в то время и насколько влажной была эта территория.
По словам Воолайда, восстановительные работы означают восстановление того, что человек когда-то сделал с целью осушения болот — закрываются канавы, чтобы вода в обезвоженных областях поднималась ближе к земле. Целью работ является не восстановление точной ситуации, которая была когда-то, а создание условий для дальнейшего развития болота.
В некоторых случаях при восстановлении болот необходимо вырубить и густой лес, выросший там в результате осушения. Деревья используют летом для роста много воды и препятствуют попаданию света на поверхность земли, а болотным местам обитания требуется для восстановления высокий уровень воды и свет.
Для ускорения восстановления на территориях, где велась добыча торфа, был также высажен торфяной мох — в этом году это было сделано в Эсс-соо в Вырумаа, а в прошлом году в остаточном болоте Майма в Пярнумаа.
Эсс-соо также является одним из крупнейших болот, где в этом году были завершены восстановительные работы, их общая площадь составила 158 гектаров.
Еще восстановительные работы будут в этом году завершены, например, на болоте Керетю в Вырумаа (491 га), на болоте Ронгу в Пярнумаа (333 га), на низинном болоте Паадрема (225 га) и на восточной окраине Селисоо в Ида-Вирумаа (171 га).
”Теперь больше ничего не остается, кроме как наблюдать, как природа делает свое дело на восстановленных территориях. С помощью ученых мы также отслеживаем на различных восстановленных остаточных болотах, например, в Эсс-соо, какие решения по перекрытию канав наиболее эффективны для восстановления водного режима остаточных болот”, — сказал Воолайд.
За десять лет RMK восстановил около 17 000 га водно-болотных местообитаний, и в ближайшие годы объем работ не уменьшится. RMK является крупнейшей организацией в сфере охраны природы в Эстонии.