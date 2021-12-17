С завтрашнего дня будет ограничен выход на приграничные водоемы
„Состояние льда изменяется сейчас достаточно быстро, поэтому мы советуем перед выходом на лед ознакомиться с действующими ограничениями. Так вы обеспечите свою безопасность и будете уверены в том, что сможете вернуться с уловом на берег", — сказал руководитель кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.
Водоемы, где запрещен выход на лед пешком и на транспортных средствах
• река Нарва
• озеро Паттина
• Псковское озеро
Водоемы, где разрешен выход на лед пешком
• Теплое озеро
• озеро Ванику
• озеро Пабра
• озеро Крийва
Водоемы, где разрешен выход на лед пешком и на транспортных средствах:
• на Чудское озеро (кроме 1 км от истока реки Нарва)
• на Нарвское водохранилище
По возможности следует не подходить к устьям рек Выханду, Эмайыги, Омеду, Ранна-Пунгерья и Алайыэ и к островам Салусаар и Пийрисаар ближе чем на 200 метров, так как в этих местах лед опасно тонок. Подробнее здесь.