Не мытьем, так катаньем: мужчину насторожил звонок "из банка", но мошенникам всё равно удалось его обокрасть

16 декабря мужчине позвонила разговаривавшая на русском языке женщина, которая представилась работником Swedbank и сообщила, что кто-то от имени мужчины оформил ходатайство о кредите.

Это показалось мужчине подозрительным, так как у него нет счета в Swedbank. Он так прямо и сообщил звонившей женщине, что является клиентом банка SEB. На что ему сказали, что сейчас с ним соединиться работник банка SEB.

Разговор был перенаправлен на говорившего по-русски мужчину, который представился работником службы безопасности банка и сообщил, что со счета мужчины пытаются украсть деньги. Для аннулирования сделок надо сообщить личный код и номер пользователя, что потерпевший и сделал.

Затем на мобильный телефон мужчины пришел код, который он подтвердил кодом PIN1 и через короткое время - также кодом PIN2.

Позже мужчина позвонил в банк и узнал, что с его счета украли 1700 евро.