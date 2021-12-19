Мороз вызывает пожары — электроприборы и печи должны быть в порядке

По данным страховой компании PZU, первая волна холода сразу же привела к увеличению числа пожаров, некоторые из которых были вызваны электрооборудованием. Поскольку по мере роста цены на электроэнергию может возрасти потребность в печном отоплении, необходимо убедиться в том, что долгие годы стоявшая в ”резерве” печь исправна и находится в рабочем состоянии.

”PZU, одна из крупнейших страховых компаний Эстонии, получает в среднем одно сообщение о пожаре в неделю. С приходом морозов в PZU за короткое время пришло 10 сообщений о случаях, где причиной пожара стало в основном электрическое оборудование. Общий ущерб от пожаров за последние 10 дней оценивается в 200 000 евро”, — сказала руководитель группы имущественного ущерба PZU Kindlustus Марге Хабакукк.

Хабакукк добавила, что в этом году PZU зарегистрировала почти вдвое больше, чем в 2020 году несчастных случаев в связи с пожарами у частных и бизнес-клиентов.

Если говорить о недавних происшествиях, в одном случае ранним утром в хозяйственной постройке загорелся нагреватель воды, хотя раньше никаких признаков неисправности он не подавал. Второй случай произошел в частном доме, где в спальне загорелся тепловой нагнетатель — жильцы потушили пожар самостоятельно, но при этом пострадали комната и интерьер.

Однажды утром в результате неисправности радиатора в спальне загорелись матрас, часть кровати и простыня. Семья тушила пожар водой и принесенным из машины порошковым огнетушителем, но помещение оказалось серьезно повреждено дымом и копотью. В другом доме загорелась внешняя стена. Прохожий вызвал спасателей, и пожар был потушен. В ходе тушения пожара пришлось снять облицовку одной из стен дома и крышу в прихожей.