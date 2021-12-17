В районе Хааберсти рождественское настроение создают сверкающие световые инсталляции

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова привычные украшения прошлых лет в этом году были значительно дополнены и были установлены. ”В этом году использованы различные световые декорации, световая цепь, также появились новые украшения на столбах освещения”, — сказал старейшина.

”По рождественскому сверкает весь променад пруда Ыйсмяэ, где создают настроение и радуют глаз различные световые инсталляции. Впервые украшена и детская площадка Ярвеотса и её округа”, — сказал старейшина и пригласил жителейей прогуляться как возле пруда Ыйсмяэ, так и возле детской площадки Ярвеотса.

По словам старейшины помимо световых украшений, которые действительно радуют глаз, начиная с 20 декабря у жителей района есть хороший повод прогуляться на променаде возле пруда Ыйсмяэ. С 20 по 26 декабря на пруду пройдёт рождественская ярмарка . На ярмарке будет продаваться рождественский товар, изделия рукоделия, а также напитки и закуски. Маленьких гостей ярмарки ждёт Дед мороз, а также будет возможность бесплатно покататься на пони”, — сказал Сильянов. ”

Дед мороз ждёт маленьких и больших друзей 24 декабря с 12.00 до 13.30, 25 декабря с 12.00 до 14.30 и 26 декабря с 10.00 до 14.00. Самых маленьких гостей ярмарки бесплатно покатают на пони 24, 25 и 26 декабря с 13.00 до 15.00.

25 декабря в 17.00 благословение даст учитель Эстонской Евангелистской лютеранской церкви прихода Яаани Яаан Таммсалу.

Рождественская ярмарка открыта с 20 по 22 декабря с 16.00 до 20.00 и с 23 по 26 декабря с 12.00 до 18.00. Ярмарку организует управа района Хааберсти.