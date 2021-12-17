17.12.2021, 16:46
В Таллинне мужчина укусил двух полицейских(16)
Foto: Argo Ingver
В четверг в Таллинне мужчина оказал сопротивление стражам порядка, передает Пыхьяская префектура полиции.
16 декабря в Таллинне на автобусной остановке "Мяннику теэ" 47-летний мужчина в ходе возникшей потасовки укусил исполняющих служебные обязанности полицейских — 26-летнего и 30-летнего мужчин, чем причинил стражам порядка боль и телесные повреждения.
Полиция задержала нарушителя правопорядка. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за насилие в отношении представителей власти.