ЧП и криминал
17.12.2021, 16:46

В Таллинне мужчина укусил двух полицейских

 (16)
Foto: Argo Ingver

В четверг в Таллинне мужчина оказал сопротивление стражам порядка, передает Пыхьяская префектура полиции.

16 декабря в Таллинне на автобусной остановке "Мяннику теэ" 47-летний мужчина в ходе возникшей потасовки укусил исполняющих служебные обязанности полицейских — 26-летнего и 30-летнего мужчин, чем причинил стражам порядка боль и телесные повреждения.

Полиция задержала нарушителя правопорядка. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за насилие в отношении представителей власти.

Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии