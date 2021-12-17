Новости Эстонии
17.12.2021, 14:57

В воскресенье в парке Левенру состоится рождественская ярмарка

 
Tallinn lumes 06.12.2021
Foto: Kiur Kaasik

В воскресенье, 19 декабря, с 11:00 до 15:00 в парке Левенру (Mustamäe tee 59a) состоится сказочная рождественская ярмарка Кристийне

В рождественской ярмарке района Кристийне примут участие более десятка продавцов, которые продлагают изделия ручной работы, фермерские и экологически чистые товары. Также подготовлена культурная программа, аттракционы и мероприятия для детей. ”Здесь каждому будет чем заняться, что послушать и что посмотреть. В этом году в Кристийне можно увидеть самое красивое рождественское освещение в городе: парки, улицы и дворы украшает множество рождественских огней, создающих сказочную атмосферу. Приходите в воскресенье на рождественскую ярмарку всей семьей”, — пригласил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Мероприятие пройдет на свежем воздухе, ярмарка откроется в 11:00. В полдень гостей порадует зажигательный детский и юношеский ансамбль народного танца ”Сылеке” из Центра ”Кулло”. В 13.15 выступит музыкальный ансамбль ”Боссенова”. С 12:00 до 14:00 перед сценой Дед Мороз Арди будет ждать желающих прочитать стишок. Маленькие посетители смогут бесплатно прокатиться на пони.

Организатором рождественской ярмарки является управа района Кристийне.

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