ФОТО и ВИДЕО | В Пирита горел второй этаж стрелкового тира

В пятницу в 13.18 Центр тревоги получил сообщение, что в Пирита на улице Масти горит здание, где находится тир. Тушить пожар начали в 13.36.

В 14.15 работы на месте продолжались. По словам фотографа Delfi, на месте огромное количество пожарных. Дым разносится по всему району.

В 16.09 пожар был локализован.

Во время пожара людей в здании не было. Причины возникновения пожара уточняются.

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