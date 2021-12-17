ЧП и криминал
17.12.2021, 14:28

ФОТО и ВИДЕО | В Пирита горел второй этаж стрелкового тира

 (46)
Как передает Спасательный департамент, из здания не пришлось эвакуировать людей. Спасатели просят держать окна в Пирита и Ласнамяэ закрытыми.

В пятницу в 13.18 Центр тревоги получил сообщение, что в Пирита на улице Масти горит здание, где находится тир. Тушить пожар начали в 13.36.

В 14.15 работы на месте продолжались. По словам фотографа Delfi, на месте огромное количество пожарных. Дым разносится по всему району.

В 16.09 пожар был локализован.

Во время пожара людей в здании не было. Причины возникновения пожара уточняются.

Отправляйте фото и видео на rus@delfi.ee

Оставить комментарий Читать комментарии (46)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии