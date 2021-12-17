В субботу улица Виру вновь наполнится музыкой

”Окна одной из центральных улиц Старого города еще на один вечер превратятся в концертные площадки, каждая из которых засверкает ровно на 20 минут, чтобы прохожие могли насладиться согревающей душу музыкой. Окна будут зажигаться одно за другим, чтобы у тепло одетых горожан была возможность послушать несколько концертов, которые в общей сложности продлятся более часа”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Водить публику по улице будет конферансье. Музыканты будут находиться в витринах внутри зданий, а слушатели на улице. Концертную программу от классики и джаза до поп-музыки составил Сийм Аймла в сотрудничестве с музыкальной школой им. Георга Отса. В субботу с концертами выступят ансамбль музыкальной школы им. Георга Отса и ансамбль Неле-Лийс Вайксоо, а также два дуэта.

”Программа и организация мероприятия ”Живые окна”, согласно действующим ограничениям, не требует проверки COVID-паспортов. Однако мы просим вести себя разумно и безопасно. Поэтому просим отказаться от посещения мероприятия, если вы чувствуете себя нехорошо”, — добавила Хауканымм.