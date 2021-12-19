Почему вы не получите денег от инвестора: изучаем основные ошибки и пользуемся возможностями

Доброжелательность и бережность наставников (которые, кстати, являются и потенциальными инвесторами), тем не менее, не идет в ущерб абсолютной честности и прямоте, с которой они подходят к оцениванию потенциального ”выхлопа” от представляемого им стартапа.

До того, как принять участие в качестве наблюдателя, я была уверена, что стоит только красиво презентовать свою идею по спасению мира и монетизацию этого спасения, как тут же менторы скажут ”вау”, а инвесторы будут готовы вложить свои средства в ваш продукт. Но как оказалось, так это, в общем-то, не работает.

Руководитель Нарвской программы Ольга Курдовская объяснила мне, почему удивить и вдохновить на инвестиции не так просто, как может показаться вначале.

”Люди должны понимать, что в современном мире уже существует громадное количество каких-либо решений. И даже если вам кажется, что ваш продукт, приложение, услуга — это технологическое ноу хау, подобного рода продукты уже могут активно и успешно работать, кроме того, и в самой программе инкубации могут быть похожие продукты”, — объясняет Ольга Курдовская.

Нет однозначного ответа по критериям того, что надо, чтобы попасть в программу инкубации Технополя, которая, без сомнения, дает мощные возможности для ”прокачки” вашего стартапа.

Казалось бы, достаточно, чтобы у тебя была технологическая идея, команда, стремление решить какую-либо глобальную проблему. Но при этом оказывается, что менторы (чтобы взять тебя в программу) и инвесторы (чтобы инвестировать в твой стартап) хотят видеть, что то, что ты сегодня делаешь, во-первых, масштабируется, во-вторых, для этого продукта имеется рынок (желательно, объемный), в-третьих, команда, которую видят перед собой менторы — полноценная, т.е. там нет случайных людей и у каждого своя роль, которая приведет стартап к успеху, в-четвертых, в-пятых, в-шестых….впрочем, об этом ниже и из уст менторов.