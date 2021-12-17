Вот так сюрприз! На таллиннской заправке оплаченное водителем топливо вылилось на землю

Водитель заплатил карточкой за топливо и с удивлением обнаружил, что оплаченное им топливо пошло вовсе не в бензобак его машины, так как у колонки ответствовал заправочный пистолет.

Топливо полилось прямо на землю, и водитель самостоятельно не смог с этой проблемой справиться, так как красная кнопка на колонке не работала.

По прибытию спасателей на землю вылилось более 70 литров топлива. Спасатели оградили место происшествия и засыпали загрязненную площадь опилками.

Далее с неполадкой стали разбираться технические работники заправки.