17.12.2021, 10:29
Вот так сюрприз! На таллиннской заправке оплаченное водителем топливо вылилось на землю(6)
Foto: Argo Ingver
В четверг в 6.46 в Центр тревоги позвонил человек, который стал участником инцидента на автомобильной заправке, расположенной на улице Тёэстузе (Пыхья-Таллинн).
Водитель заплатил карточкой за топливо и с удивлением обнаружил, что оплаченное им топливо пошло вовсе не в бензобак его машины, так как у колонки ответствовал заправочный пистолет.
Топливо полилось прямо на землю, и водитель самостоятельно не смог с этой проблемой справиться, так как красная кнопка на колонке не работала.
По прибытию спасателей на землю вылилось более 70 литров топлива. Спасатели оградили место происшествия и засыпали загрязненную площадь опилками.
Далее с неполадкой стали разбираться технические работники заправки.