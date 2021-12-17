17.12.2021, 09:30
На новогодние фейерверки Таллинн потратит в этом году почти в два раза больше, чем в прошлом(2)
Foto: Kiur Kaasik
На запуск новогодних фейерверков Таллинн в этом году потратит более 70 000 евро против 40 000 евро в прошлом году.
Самым дорогим будет фейерверк в Пирита, который запустят на высоте Таллиннской телебашни: 30 000 евро, пишет RusERR.
Мустамяэ в этом году запустит фейерверк за 7 680 евро, в Хааберсти — за 4 000 евро.
Салют в Пыхья-Таллинне обойдется в 4000 евро, в Кесклинне — в 15 000 евро. В Ласнамяэ будет организовано два фейерверка, сумма договора — 12 000 евро.