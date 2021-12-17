DPD: суббота — последний день для заказов к Рождеству!

Поскольку в прошлом году зимние праздники приходились на середину недели, было не очень понятно, как работают интернет-магазины и каковы реальные сроки поставки. В этом году ситуация проще, но с учетом больших объемов посылок следует все же оформлять заказы несколько загодя.

”Если вы рассчитываете получить посылку из магазина до Рождества, обязательно оформите заказ не позднее 18 декабря. Эта рекомендация действует в отношении эстонских интернет-магазинов и в зависимости от сроков, которые обещает сам продавец. Наша курьерская фирма, в свою очередь, со своей стороны обеспечит своевременную доставку. Заказ из-за рубежа, по всей вероятности, делать уже поздно”, — сказал Янек Кивимурд, директор по продажам и маркетингу DPD Eesti.

”Если оформить заказ до 18 декабря, то есть надежда, что продавец успеет собрать его и передать нам в понедельник вечером или во вторник. Затем посылка поступит в наш сортировочный центр и оттуда — в пункт назначения, — рассказал Кивимурд. — Если посылку нужно доставить через всю Эстонию, то это тоже займет некоторое время”.

Учитывать следует и то, что четверг 23 декабря является сокращенным рабочим днем, поэтому хоть курьеры и работают, не все посылки могут быть доставлены за столь короткое время. Доставка посылок возобновится 27 декабря.

”Для DPD важно, чтобы наши работники могли провести праздники в кругу семьи, поэтому в нерабочие дни мы посылки развозить не будем, но если человек оформит заказ в местном интернет-магазине до 18 декабря, то к 23 декабря он должен быть доставлен в посылочный автомат или на дом”, — отметил представитель курьерской фирмы.

”К Рождеству мы подходим с усиленным составом, чтобы максимально быстро выполнять все заказы, однако мы обращаемся к клиентам с просьбой проявить понимание в отношении наших выходных, — сказал Кивимурд. — Объемы посылок сильно выросли из-за пандемии. Всю осень курьеры работали с утроенной силой и по более плотному графику, и заслужили отдохнуть несколько дней с родными людьми”.

Кивимурд добавил, что и сами клиенты могут помочь улучшить сроки доставки посылок, забирая свои посылки из автоматов как можно быстрее.