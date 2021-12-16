ВИДЕО | Наперекор Еврокомиссии: в Эстонии сертификаты о вакцинации бессрочными не будут. Почему?

"В действительности мы не знаем, как долго действует защита при бустерной дозе, на эту тему не проведено в достаточной мере соответствующих исследований, еще меньше информации по этому поводу в свете штамма омикрон", — сказал Кийк.

"В данный момент у нас вакцинационный статус действует 12 месяцев с последней дозы. Этот период надо сократить, мы сегодня в Европе говорим о 9 месяцах, а в случае бустерной дозы вопрос о сроке действия пока открыт", — сказал министр.

Сейчас бустерная прививка в плане ковид-сертификата действительна в течение полугода.

"Естественно, это можно сократить, если на это будут указывать эпидемиологические данные. Мы попросили иммунологов дать свою оценку", — сказал Кийк добавил: нужно учитывать и действенность защиты, полученной от бустерной дозы, которая, например для детей и молодежи довольно высокая и длительная.

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