ГАЛЕРЕЯ | Креативно! Смотрите, как разгулялась новогодняя фантазия у эстонских военных!
Эстонские, британские и французские военнослужащие 1-пехотной бригады Сил обороны гарнизонов Тапа и Йыхви дали волю своей фантазии, в результате чего на территории части появилось 19 самобытных инсталляций на рождественскую тематику.
По словам начальника отдела информационных операций 1-й пехотной бригады капитана Рене Ребане, творческий процесс показал инициативность, находчивость и командную работу военнослужащих.
”Они удивляют нас в хорошем смысле четвертый год к ряду. Видно, что они подходят к процессу очень серьезно, фантазии нашим военнослужащим не занимать”, — добавил капитан Ребане, пояснив, что инсталляции строились в свободное от исполнения прямых служебных обязанностей время.
Комиссия из представителей подразделений бригады выберет лучшую работу к понедельнику следующей недели. В тот же день завершится голосование на приз зрительских симпатий, каждый пользователь социальной сети Facebook может отдать свой голос за понравившуюся работу на странице 1-й пехотной бригады.
Идею конкурса придумал резервист, бывший капеллан бригады лейтенант Пеэтер Паэнурм.