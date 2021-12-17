Новости Эстонии
17.12.2021, 07:20

ГАЛЕРЕЯ | Креативно! Смотрите, как разгулялась новогодняя фантазия у эстонских военных!

 

Эстонские, британские и французские военнослужащие 1-пехотной бригады Сил обороны гарнизонов Тапа и Йыхви дали волю своей фантазии, в результате чего на территории части появилось 19 самобытных инсталляций на рождественскую тематику.

По словам начальника отдела информационных операций 1-й пехотной бригады капитана Рене Ребане, творческий процесс показал инициативность, находчивость и командную работу военнослужащих.

”Они удивляют нас в хорошем смысле четвертый год к ряду. Видно, что они подходят к процессу очень серьезно, фантазии нашим военнослужащим не занимать”, — добавил капитан Ребане, пояснив, что инсталляции строились в свободное от исполнения прямых служебных обязанностей время.

Комиссия из представителей подразделений бригады выберет лучшую работу к понедельнику следующей недели. В тот же день завершится голосование на приз зрительских симпатий, каждый пользователь социальной сети Facebook может отдать свой голос за понравившуюся работу на странице 1-й пехотной бригады.

Идею конкурса придумал резервист, бывший капеллан бригады лейтенант Пеэтер Паэнурм.

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