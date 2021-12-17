ГАЛЕРЕЯ | Креативно! Смотрите, как разгулялась новогодняя фантазия у эстонских военных!

”Они удивляют нас в хорошем смысле четвертый год к ряду. Видно, что они подходят к процессу очень серьезно, фантазии нашим военнослужащим не занимать”, — добавил капитан Ребане, пояснив, что инсталляции строились в свободное от исполнения прямых служебных обязанностей время.