ВИДЕО | Каллас назвала четыре причины, по которым не поддерживает предложение центристов снизить НСО на энергоносители

"Первая проблема в том, что для этого требуется изменение закона, что займет по меньшей мере три месяца", — сказала Каллас во время встречи с журналистами в Брюсселе. "Это не поможет тем людям, кому трудно сейчас".

Премьер обратила также внимание на обстоятельство, что снижение НСО коснется только 10% роста стоимости электричества.

"В третьих — это было бы для всех, а не только для тех, кому в самом деле тяжело, — продолжила Каллас. — Если мы дадим всем понемножку, то мало поможем тем, кому действительно надо помочь".

По мнению главы правительства, снижение цены для всех не было бы верным шагом и в контексте энергосбережения.

"У нас есть желание помочь тем, кто в самом деле находится в беде. Мы направленно поможем 325 000 семьям, 600 000 человек, которые в наибольшей степени испытывают трудности из-за роста цен", — сказала Каллас.

На вопрос, почему Центристская партия хочет снизить НСО на энергоносители, премьер ответила: "Потому, что это политически звучно, и Центристская партия хочет показать, что они выступают за это".

В среду центристы сообщили, что сделают предложение снизить с января до 20 апреля НСО на электроэнергию, газ и отопление с 20 до 9 процентов.

Оппозиционные партии (EKRE, "Отечество" и социал-демократы) выразили поддержку снижению НСО на энергоносители.